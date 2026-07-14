A Sanremo una serata dedicata ai grandi Campioni dello sport: in piazza Cassini la presentazione del libro "Campioni da favola"

Domani, alle 18, lo spazio di piazza Cassini 10/11 ospiterà una serata dedicata ai grandi protagonisti dello sport con la presentazione del libro "Campioni da favola" di Mario Salvini. L'autore, giornalista de La Gazzetta dello Sport, accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso le storie di alcuni dei più importanti atleti del panorama internazionale, raccontandone non soltanto i successi agonistici, ma anche gli aspetti più umani e i percorsi personali che li hanno portati a raggiungere risultati straordinari. Un appuntamento pensato per gli appassionati di sport di tutte le età e, in particolare, per i più giovani che potranno trovare esempi di impegno, determinazione e sacrificio.

Nel volume trovano spazio le vicende di Lionel Messi, Jannik Sinner, Alex Zanardi, Muhammad Ali, Pelé, Lamine Yamal, Lewis Hamilton e di molti altri campioni che hanno lasciato un segno nelle rispettive discipline. "Campioni da favola" propone racconti che mettono in evidenza il coraggio, la passione e la capacità di affrontare le difficoltà, trasformando le imprese sportive in autentiche lezioni di vita. L'obiettivo è offrire ai lettori storie capaci di ispirare le nuove generazioni di atleti e di trasmettere i valori più autentici dello sport, andando oltre il semplice risultato ottenuto sul campo o in gara.

L'iniziativa è organizzata dal Sanremo Baseball Club e si svolge con il patrocinio del Comune di Sanremo, a conferma dell'attenzione rivolta alla promozione dello sport e della cultura sul territorio. L'incontro rappresenta un'occasione per conoscere da vicino il lavoro di Mario Salvini e approfondire le storie di alcuni dei più grandi campioni contemporanei e del passato, in un appuntamento aperto al pubblico che unisce il racconto sportivo alla riflessione sui valori che rendono memorabili le grandi imprese.