Sanremo, torna "Bandiera Gialla" del Lions Club Matutia: una serata in spiaggia per aiutare i bambini fragili

Il Lions Club Sanremo Matutia, guidato dalla presidente pro tempore Rosangela Bracco, rilancia il proprio impegno nel sociale con la seconda edizione di "Bandiera Gialla", l'evento benefico che unisce solidarietà, convivialità e attenzione verso le persone più fragili. Dopo il successo della prima edizione, l'iniziativa torna sabato 18 luglio alle 20.00 in una suggestiva location sul mare, con una serata sotto le stelle accompagnata dal suono della risacca e dalla volontà comune di sostenere una causa importante. L'obiettivo è raccogliere fondi e sensibilizzare la comunità cittadina attorno a un progetto che guarda ai bambini e alle loro esigenze.

L'evento nasce infatti con un preciso scopo benefico: sostenere la realizzazione di "Handy's Friends Circus", iniziativa prevista per il prossimo 19 settembre e rivolta ai bambini con fragilità del territorio sanremese. Il progetto, che porta il sottotitolo "Ti regalo un sorriso", punta a offrire ai piccoli partecipanti una giornata speciale all'insegna della spensieratezza, dell'inclusione e del divertimento. Maggiori dettagli sull'iniziativa verranno resi noti nelle prossime settimane, ma l'intento del Lions Club è già chiaro: regalare momenti di gioia e serenità a chi affronta quotidianamente situazioni difficili.

L'impegno del Lions Club Sanremo Matutia nel campo della solidarietà non è una novità. Da anni il sodalizio porta avanti attività e campagne a favore della comunità locale, con particolare attenzione alle persone più vulnerabili. Tra le iniziative più recenti spicca il progetto "Metti un tappo al diabete", che aveva coinvolto numerosi cittadini nella raccolta di tappi di sughero usati. Grazie al ricavato ottenuto, erano stati acquistati macchinari destinati alla cura del diabete e successivamente donati all'Ospedale Borea di Sanremo, contribuendo concretamente al miglioramento dei servizi sanitari dedicati ai pazienti.

Per la nuova edizione di "Bandiera Gialla", il club punta a una partecipazione ancora più ampia. L'invito rivolto alla cittadinanza è quello di prenotare la propria presenza al numero 338 4132527 e di indossare almeno un capo di colore giallo, simbolo del sole, della luce e della speranza. Un gesto semplice ma significativo, che vuole rappresentare vicinanza e sostegno ai bambini destinatari del progetto. "Fare del bene fa bene" è il messaggio che accompagna l'iniziativa e che sintetizza lo spirito della serata, pensata per condividere valori come amore, rispetto, comprensione e solidarietà. Un appuntamento che promette di coniugare emozioni e impegno sociale, con la speranza di trasformare la generosità dei partecipanti in tanti sorrisi per i più piccoli.