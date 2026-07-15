Vallecrosia, all'Oratorio Don Bosco una serata tra sapori e musica dal vivo: i Lost in Blues festeggiano 21 anni

L'estate di Vallecrosia si prepara a regalare una nuova occasione di incontro e divertimento con Summer Nights, la rassegna che animerà il cortile dell'Oratorio Salesiano Don Bosco nella serata di sabato 18 luglio. A partire dalle 20, la struttura di via Colonnello Aprosio 433 aprirà le porte ai partecipanti per un appuntamento pensato per unire il piacere della buona tavola alla musica dal vivo, in un clima di convivialità e condivisione. Un'iniziativa che punta a coinvolgere famiglie, giovani e appassionati di musica, valorizzando ancora una volta il ruolo dell'Oratorio come punto di riferimento per la comunità cittadina.

Il programma prenderà il via con la cena, durante la quale sarà possibile scegliere tra numerose specialità della tradizione locale. Nel menù figurano piatti classici come le trofie al pesto, accanto agli gnocchi ai frutti di mare, proposti come alternativa per gli amanti del pesce. L'offerta proseguirà con secondi piatti che spaziano dalle rostelle alla frittura, fino al pesce spada, accompagnati da contorni e sorbetti per concludere la cena con una nota fresca. Un'offerta gastronomica studiata per soddisfare gusti diversi e rendere ancora più piacevole la serata.

A fare da colonna sonora all'evento saranno i Lost in Blues, protagonisti del concerto che accompagnerà il pubblico fino alla mezzanotte. La band celebrerà infatti un traguardo significativo, festeggiando 21 anni di attività insieme. Un anniversario importante che sarà condiviso con il pubblico attraverso uno spettacolo che si preannuncia ricco di energia, ritmo ed emozioni, ripercorrendo il lungo percorso musicale del gruppo e trasformando la serata in una vera festa all'insegna della musica dal vivo.

L'appuntamento rappresenta anche un momento di aggregazione per tutta la comunità di Vallecrosia, confermando l'impegno dell'Oratorio Salesiano Don Bosco nell'organizzazione di iniziative capaci di animare il territorio durante la stagione estiva. L'invito è quindi per sabato 18 luglio, nel cortile dell'Oratorio di via Colonnello Aprosio 433, per trascorrere una serata diversa dal solito, tra buona cucina, musica dal vivo e il piacere di condividere insieme uno dei tanti appuntamenti dell'estate cittadina.