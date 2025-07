Argentina Arma, allo Sclavi i lavori sono a metà: impianto pronto tra ottobre e novembre (Foto)

La rinascita dell’Argentina Arma passa dallo stadio Ezio Sclavi. Dopo una lunga attesa, la società ha finalmente ottenuto l’assegnazione dell’impianto e i lavori di riqualificazione sono già a buon punto. A confermarlo è il presidente Luigi Barisciani, che nel corso della presentazione del progetto 2025/26 ha fatto il punto sull’avanzamento degli interventi: “Siamo al 50%. Abbiamo completato la fase di pulizia generale e ora siamo concentrati sulla sistemazione dei campi. Proprio ieri è stato rimosso il vecchio sintetico del campo a 7, che sarà sostituito per diventare la casa dei nostri giovani”.

Oltre al rifacimento del terreno di gioco, l’intervento prevede la ristrutturazione degli spogliatoi, già impermeabilizzati. Le prossime settimane saranno dedicate all’adeguamento degli impianti elettrici, idraulici e delle docce. Anche le tribune sono oggetto di lavori. “L’obiettivo è restituire alla comunità uno stadio completamente rinnovato entro ottobre o novembre”, ha spiegato Barisciani, sottolineando il forte legame tra la società e il territorio.

Proprio per consentire il completamento dell’opera in condizioni ideali, l’Argentina ha scelto di rinunciare alla Prima Categoria e ripartire dalla Seconda, senza forzature e con una pianificazione che guarda al lungo termine. La nuova casa rossonera si prepara così a riaprire le sue porte, pronta ad accogliere una nuova stagione fatta non solo di calcio, ma anche di appartenenza e identità.