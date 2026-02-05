Pigna protagonista alla BIT: la Festa di San Michele modello di turismo sostenibile e identità territoriale

Le feste popolari come chiave di lettura dei territori e motore di nuove forme di turismo sostenibile. Questo il tema al centro dell’intervento dedicato a FESTA – Feste Enogastronomia Sostenibilità Turismo Artigianato, progetto finanziato dal Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2021-2027, in programma martedì 10 febbraio dalle 15.00 alle 15.30, presso lo stand di Regione Liguria alla BIT – Borsa Internazionale del Turismo di Milano.

L’intervento sarà a cura di Marilù Cavallero, Presidente della Cooperativa DAFNE, partner ligure del progetto FESTA, che illustrerà il percorso progettuale e il ruolo delle feste come strumenti di valorizzazione territoriale, innovazione turistica e costruzione di nuove narrazioni identitarie.

FESTA è un progetto transfrontaliero che punta a valorizzare sagre, feste patronali ed eventi simbolici come espressioni autentiche dell’identità culturale dei territori coinvolti. Attraverso le feste, il progetto invita viaggiatori e visitatori a scoprire luoghi meno conosciuti, spesso al di fuori dei tradizionali flussi turistici e dei periodi di alta stagione, favorendo un incontro diretto con le comunità locali e i loro saperi.

Le feste diventano così il punto di partenza per esplorare borghi, paesaggi, tradizioni artigianali ed eccellenze enogastronomiche, raccontando l’identità profonda dei territori e rafforzando il legame tra cultura, ambiente e turismo.

Grazie a un approccio partecipativo e alla collaborazione tra territori, FESTA sperimenta nuove forme di turismo culturale e sostenibile, capaci di generare valore economico e sociale e di contribuire alla destagionalizzazione dei flussi turistici.

Nel territorio ligure, le feste protagoniste del progetto sono:

● Festa di San Michele Arcangelo – Pigna (IM) - 29 Settembre

● Weekend della Filigrana – Campo Ligure (GE) - Primo weekend Settembre

● Festival della Maiolica – La Baia della Ceramica – Albissola Marina, Albisola Superiore, Celle Ligure e Savona - Primo weekend di Giugno

● Sagra della Castagna – Rossiglione (GE) - Primo weekend di Ottobre



