Bordighera, via libera al nuovo piano Angst: saldo entro aprile 2026 e fideiussione pronta all’escussione

Il Commissario prefettizio di Bordighera, con i poteri della Giunta, ha approvato il nuovo piano di rateizzazione proposto dalla Immobiliare Angst S.r.l. per il pagamento delle somme dovute nell’ambito della modifica della convenzione urbanistica relativa al complesso immobiliare Angst. La proposta, pervenuta al Comune martedì scorso, è stata ritenuta migliorativa rispetto alle precedenti: prevede infatti l’anticipazione del saldo finale al 30 aprile 2026, anziché al 30 giugno, in un’ottica di buona fede nei rapporti tra soggetto attuatore e pubblica amministrazione.

Nel dettaglio, il piano stabilisce: un versamento immediato di 550.000 euro all’accettazione della proposta; il pagamento della somma residua di 1.456.784 euro entro il 30 aprile 2026, comprensiva delle penali maturate fino al 31 dicembre scorso e di quelle calcolate dal 1° gennaio al 30 aprile prossimo, pari a 500 euro al giorno. Il Comune risulta ampiamente garantito dalla fideiussione Intesa Sanpaolo S.p.A. da oltre 3,1 milioni di euro, tuttora valida e confermata dall’istituto di credito. In caso di mancato rispetto delle scadenze – con un margine massimo di 48 ore – l’Ente procederà immediatamente all’escussione della polizza, alla sospensione dei lavori e all’azione legale prevista dalla convenzione urbanistica.