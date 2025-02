Sanremo: Alessandro Sindoni pensa ad allungare il Festival "La volontà c'è, ma non so se realizzabile già dal prossimo anno"

“Allungare il Festival? La volontà c'è, ma non so se realizzabile già dal prossimo anno. E' all'attenzione dell'amministrazione, come per il Corso fiorito e qualche altro evento, nell'ottica di un maggiore ritorno turistico e d'immagine”. Così, nella nuova puntata de “L'intervista”, l'assessore Alessandro Sindoni (turismo e manifestazioni) affronta l'idea di estendere il grande evento oltre la settimana della gara, magari con mostre, convegni, iniziative varie. Casa Sanremo ha aperto la strada anticipando di una settimana l'apertura, e altri organizzatori privati starebbe pensando di seguirla in varie location.

Quanto alla 'occupazione della città', nel senso del boom affitti ed a prezzi esorbitanti, Sindoni rivela: “Ben venga il sold out generale, ma con il rispetto delle regole. Parlando con lavoratori Rai, impegnati negli allestimenti interni ed esterni, mi sono state riferite le difficoltà nel reperire alloggi a causa dell'escalation dei prezzi. E ho ricevuto anche segnalazioni riguardo delle irregolarità, che girerò agli organi competenti. Benissimo per la crescita turistica, ma gli abusi sono inaccettabili. Anche perché l'abusivismo elude la tassa di soggiorno. L'interesse del Comune è quello di far crescere il turismo, ma dentro le regole. E non è giusto penalizzare chi svolge quest'attività ricettiva secondo le norme, rispetto a chi non lo fa. Nei cinque anni di quest'amministrazione i “furbetti delle case vacanza” saranno stanati”.

L'assessore risponde, poi, ai quesiti su manifestazione d'interesse per superare il sistema delle convenzioni con la Rai, sfruttamento commerciale del brand Sanremo, calendario eventi 2025, promozione turistica e “nuova primavera” degli alberghi. E, infine, invitato a giudicarsi per questo primo scorcio di mandato, si assegna un bel voto: “Penso di meritare 8, promettendo ancora più impegno del tanto già profuso in poco più di sei mesi, mentre i miei uffici si meritano 10 con lode”.