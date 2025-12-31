Capodanno 2026, la Riviera dei Fiori accende la notte di San Silvestro con eventi, spettacoli e piazze in festa

Con l’avvicinarsi dell’ultimo dell’anno, la provincia di Imperia si prepara a una notte di San Silvestro ricca di eventi, per accogliere il 2026 tra cene, concerti, spettacoli teatrali e feste open air. Le città della Riviera dei Fiori si animano, offrendo un ventaglio di appuntamenti pensati per tutte le età e tutti i gusti, dove la musica si sposa con performance, intrattenimento e momenti collettivi sotto il cielo festoso di mercoledì 31 dicembre.



Sanremo si prepara a salutare il nuovo anno con uno spettacolo che trasformerà l’area portuale in un grande palcoscenico a cielo aperto. Per la notte di San Silvestro è previsto un evento che unisce tecnologia, musica e scenografie luminose: centinaia di droni disegneranno nel buio figure e simboli legati alla città, creando un racconto visivo che si svilupperà sopra il mare. A fare da cornice allo show ci sarà anche un grande yacht ormeggiato davanti a Piazzale Vesco, che per una notte diventerà una vera pista da ballo affacciata sull’acqua. La serata prenderà il via alle 22.30 con il DJ set di Andrea Montovoli, affiancato dall’animazione di Gianni Rossi. Poi, alle 23.15, il cielo si accenderà con lo spettacolo dei droni: venti minuti di coreografie tridimensionali accompagnate da musica selezionata per esaltare i movimenti delle figure luminose. Dopo il drone show, la musica continuerà a scandire l’attesa fino al countdown. A mezzanotte, come da tradizione, partiranno i fuochi piromusicali, uno dei momenti più attesi della notte di Capodanno. Due maxischermi e strutture sceniche posizionate davanti al palco sul mare renderanno l’esperienza ancora più immersiva, permettendo al pubblico di seguire ogni dettaglio dello spettacolo.

La notte di San Silvestro nella città dei fiori prosegue anche nei locali e nelle location storiche della città. Al Ristorante Biribissi del Casinò, dalle 20, il New Year Celebration Party abbina la cena allo spettacolo con la partecipazione dei Negma, noti al grande pubblico per Italia’s Got Talent, e la live music di Massimo Spinetti. Atmosfere spettacolari anche alla Serra La di Villa Nobel Fenice, dove “Capodanno 2026 Sotto le Stelle” propone aperitivo, cenone e un vero e proprio dinner show con trampolieri, giocolieri, acrobati, illusionisti e le hit più amate di sempre selezionate dal Master DBJ. Sempre a Sanremo, sul Lungomare Trento e Trieste, il Victory Morgana ospita “New Year’s Eve 2026 – La Notte dei desideri”, una serata tra musica, magia e intrattenimento in attesa del countdown. Eleganza e ritmo si incontrano anche a Villa Ormond, dove dalle 20.30 va in scena una festa di Capodanno con menù dedicato e tre diverse atmosfere musicali curate da DJ set. Al Casinò di Sanremo, infine, la notte di San Silvestro si veste di stile con una cena di gala su invito accompagnata dallo show di Matthew Lee, il “principe del Rock’n’Roll”.

Imperia si prepara a vivere una notte di San Silvestro all’insegna della musica e degli spettacoli, con un programma pensato per coinvolgere pubblici di tutte le età. Il cuore dei festeggiamenti sarà, come ormai tradizione, la banchina Aicardi, che per l’occasione si trasformerà in un grande palco affacciato sul mare. La serata prenderà il via alle 21.30 con gli Applefield, gruppo pop rock molto seguito nel Ponente, che accompagnerà il pubblico fino alle 23. Subito dopo sarà la volta degli Ali‑B, tribute band dedicata a Vasco Rossi, che terrà il palco fino a poco dopo la mezzanotte. Dall’una alle tre del mattino, l’atmosfera cambierà nuovamente grazie al violino elettrico di Sergio Caputo, protagonista di un set notturno che farà da ponte verso la chiusura affidata ai DJ Simone Perilli e Macumba, pronti a far ballare la banchina fino alle prime ore del 2026. La città offrirà anche un’alternativa culturale per chi preferisce un Capodanno più elegante: al Teatro Cavour è previsto un doppio appuntamento con Lo Schiaccianoci. Il celebre balletto di Čajkovskij, con le coreografie storiche di Marius Petipa, sarà interpretato dal corpo di ballo del Teatro Nazionale dell’Opera Rumena di Iași, in scena alle 17.30 e alle 21.30.

Ventimiglia è pronta ad accogliere il 2026 con una grande festa in piazza nell’area ex Gil. Il programma della serata prevede l’apertura dei cancelli alle ore 19. Alle ore 20 prenderà il via la prima parte dinamica della serata con i presentatori Elli Vincente e Diego Cajelli. Seguirà una pausa gastronomica con food truck e stand appositamente allestiti per l’evento, per consentire al pubblico di vivere la serata in modo completo e conviviale. Il momento centrale della manifestazione è fissato per le ore 22.15 con l’attesissimo spettacolo del celebre cabarettista di Zelig Paolo Migone, che porterà in scena “Completamente spettinato”, uno show capace di coniugare ironia, riflessione e comicità d’autore. A seguire, il concerto live della band “80 voglia di 90 e 2000” accompagnerà il pubblico fino al countdown finale di mezzanotte. Dopo il brindisi di inizio anno, la festa proseguirà con musica, concerto e dj set disco party fino alle ore 2.00.

Atmosfera di festa anche a Bordighera, dove dalle 21 Piazza Garibaldi si anima con la Berben Band e lo show Live Generation 90, tra scenografie ed effetti speciali per una lunga notte di musica dal vivo. Chi preferisce iniziare il nuovo anno con il teatro può scegliere San Lorenzo al Mare: alle 22, nella Sala Samuel Beckett del Teatro dell’Albero, va in scena lo spettacolo di Capodanno “Sinceramente bugiardi” di Alan Ayckbourn, seguito da brindisi e sorprese.

A Diano Marina, invece, la festa è tutta in piazza: dalle 22.30 Piazza Martiri della Libertà ospita “Capodanno in Piazza” con musica e animazione affidate a DJ Mitch, Fabio Liuzzi di Radio 105 affiancati da ballerini, cosplayer e mascotte. Ospite speciale Miranda, nome d’arte di Sandra Miranda Garcia, pronta a riportare in scena successi da Vamos à la playa ad A La Fiesta. Chiude il quadro San Bartolomeo al Mare, dove alle 22 Piazza Torre Santa Maria accoglie residenti e turisti per la Festa di Fine Anno, tra snack, brindisi degli esercenti locali e lo spettacolo Glamour Live Show, con ingresso libero.

Una notte, mille modi di festeggiare: la provincia di Imperia saluta il 2025 e accoglie il nuovo anno tra luci, musica e voglia di condividere, trasformando il Capodanno in un grande evento diffuso lungo tutta la Riviera dei Fiori.