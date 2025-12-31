 / Libri

Il Festival delle Ragazze, rinviato l’incontro a Ospedaletti con l’autrice Flavia Trupia (Foto)

"L’evento è stato posticipato per cause non imputabili alla volontà dell’organizzazione", dice l'associazione culturale

Rinviato l’incontro con l’autrice Flavia Trupia organizzato dall’associazione culturale “Il Festival delle Ragazze”.

"Comunichiamo con rammarico il rinvio dell’incontro con l’autrice Flavia Trupia, previsto per il 4 gennaio presso la sala eventi 'La Piccola' a Ospedaletti" - comunica l’associazione culturale Il Festival delle Ragazze - "L’evento è stato posticipato per cause non imputabili alla volontà dell’organizzazione. Ci scusiamo per il disagio causato agli interessati e ci impegniamo a comunicare al più presto la nuova data, per offrire al pubblico l’opportunità di incontrare questa straordinaria esperta di retorica e public speaking".

Flavia Trupia, autrice di libri come Prendiamo la parola! La retorica dalla parte delle donne e Viva la retorica sempre!, è una delle voci più autorevoli in Italia sul tema della comunicazione consapevole e inclusiva. "Restate aggiornati sui nostri canali per le prossime novità" - dice l’associazione culturale “Il Festival delle Ragazze”.

 

Elisa Colli

