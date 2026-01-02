Vallecrosia, alla Biblioteca Andrea Doria un incontro con i protagonisti del fumetto d’autore italiano

Oggi pomeriggio alle 17, la Biblioteca Civica “Andrea Doria” di Vallecrosia ospiterà un appuntamento dedicato al fumetto d’autore, alla graphic novel e alla narrazione per immagini, inserito nella rassegna Incontri con gli Autori – Appuntamenti di Letteratura e Dintorni.

L’incontro riunirà alcuni tra i più interessanti sceneggiatori e disegnatori del panorama fumettistico italiano, rappresentativi di percorsi che spaziano dal fumetto popolare alla sperimentazione autoriale. Tra gli ospiti annunciati figurano Diego Cajelli, sceneggiatore e autore per Sergio Bonelli Editore; Luciano Regazzoni, disegnatore bonelliano con una solida esperienza editoriale e formativa; Frederic Volante, autore e illustratore dal tratto riconoscibile; Fabio Bono, disegnatore attivo anche a livello internazionale; Alessandro e Andrea Scibilia, autori de Il sorriso della Bagiua, progetto che fonde folk, horror e suggestioni manga; e Christina Olindo, autrice di graphic novel pluripremiata, apprezzata per una narrazione intima e visivamente potente.

A rendere l’iniziativa ancora più dinamica saranno interventi e presenze a sorpresa, nel segno di uno spirito aperto e dialogante. A moderare l’incontro sarà Diego Marangon, che accompagnerà il pubblico in un confronto tra gli autori sui linguaggi del fumetto, i percorsi professionali, le ispirazioni e il ruolo della narrazione disegnata nella cultura contemporanea. Nel corso dell’evento sarà inoltre allestito un bookstore in collaborazione con la Libreria Pellegrino, dove sarà possibile acquistare le opere degli autori presenti e partecipare alle sessioni di firma copie.

L’ingresso è libero. Un’occasione imperdibile per appassionati, lettori e curiosi di avvicinarsi al mondo del fumetto come forma d’arte e di racconto del presente.