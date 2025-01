Vento di Ponente: una nuova rotta per la salute mentale e le dipendenze in ASL1 Imperiese (Foto)

Dare un nuovo inizio e liberarsi del giogo del pregiudizio: sono questi i propositi che hanno portato il Dipartimento Integrato Salute Mentale e Dipendenze della Asl 1 Imperiese a dare vita al progetto Vento di Ponente.

L'iniziativa nasce come un metodo innovativo per prendersi cura dei pazienti, in seguito alle linee guida dettate dallo Stato per raggiungere questo obiettivo, un sfida che, nonostante le difficoltà legate alla carenza di personale, ha visto un incremento del 20% delle prese in carico da parte dell'ente. La direzione del Dipartimento, guidata da Marco Mollica e Renda Baldassarre, si è posta gli obiettivi di: eliminare la contenzione meccanica, innovare i percorsi di cura, potenziare le reti di assistenza per adulti, adolescenti e bambini, e affrontare criticità storiche come le dipendenze e il disagio psichico legato al contesto pandemico.

Tra le idee più innovative che compongono questo progetto c'è quella di Radio Mimesi, una piattaforma che unisce pazienti psichiatrici e operatori per dare voce alla lotta contro lo stigma e l'emarginazione, ascoltabile online. Attraverso questa piattaforma, i partecipanti possono raccontare la propria esperienza, condividere pensieri e discutere temi che spaziano dalla lotta alla marginalizzazione alla promozione del benessere mentale. La radio diventa così uno strumento potente per restituire dignità e identità a chi è spesso relegato ai margini della società. L'approccio di questa radio web contribuisce a una maggiore consapevolezza, rompendo il silenzio attorno ai disturbi psichici e favorendo un dialogo aperto e costruttivo.Oltre alla radio, i ragazzi lavorano anche a un giornale attraverso cui esprimersi, raccontare e raccontarsi.

Al centro di tutte queste idee c'è la prevenzione, che non si limita al tradizionale trattamento clinico ma si estende a interventi nelle scuole, tra le famiglie, nei luoghi di lavoro e nella comunità nel suo insieme. La collaborazione con istituzioni regionali, scolastiche e del volontariato permette di creare programmi mirati, come quelli contro il gioco d’azzardo patologico e per il benessere emotivo degli adolescenti.

In seguito all'open day di presentazione che si è svolto questo autunno al Palafiori di Sanremo, Vento di Ponente ha continuato a migliorarsi e il proposito del direttore di Dipartimento Marco Mollica è l'apertura di nuovi centri polifunzionali, la riattivazione di strutture chiuse come il Centro Diurno di Ventimiglia e Bordighera, e una più stretta collaborazione con università e istituzioni.