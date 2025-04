La Podolistica: Un Approccio Innovativo alla Salute del Corpo

Abbiamo incontrato il Prof. Dr. Luca Avagnina, ideatore della "Podolistica", una metodologia che integra podologia, posturologia e biomeccanica per affrontare i disequilibri del corpo.

Cos'è la Podolistica?

Il Prof. Avagnina spiega che la Podolistica nasce dall'osservazione che i trattamenti tradizionali si concentrano su singole parti del corpo, senza considerare le interconnessioni. La sua metodologia, invece, mira a una visione olistica, considerando il corpo come un sistema integrato.

Un Approccio Globale, Non Solo Locale

A differenza dei metodi tradizionali, la Podolistica analizza ogni parte del corpo in relazione alle altre, considerando l'aspetto posturale in modo dinamico e non statico. Il Prof. Avagnina sottolinea che non esiste una postura ideale universale, poiché ogni individuo adatta il proprio corpo in base a fattori psicologici, stili di vita e reazioni agli stimoli esterni.

I Principi Fondamentali della Podolistica

La Podolistica si basa su tre principi: movimento, cambiamento e relatività. Tutto è in movimento, tutto cambia e tutto è relativo nel corpo umano. Pertanto, è essenziale considerare l'"uomo globale", poiché squilibri generali possono influenzare i piedi e viceversa.

Come Funziona in Pratica?

La Podolistica considera sia lo schema corporeo innato che l'immagine corporea individuale, che influenzano postura e deambulazione. L'approccio prevede un esame globale del corpo, seguito da un'analisi biomeccanica dettagliata.

Diagnosi e Trattamento Personalizzato

Dopo un esame posturale completo, vengono effettuati esami diagnostici computerizzati e video-digitalizzati di piedi, colonna vertebrale e movimento. Sulla base di queste analisi, vengono realizzati plantari personalizzati per correggere la postura e ripristinare l'equilibrio.

Dove Trovare i Centri di Podolistica?

I centri dove è possibile ricevere trattamenti di Podolistica si trovano a Sanremo, Milano, Torino, Roma e Cagliari. Tutti i pazienti sono seguiti personalmente dal Prof. Avagnina, e i centri sono dotati di attrezzature all'avanguardia.

Podolistica: Un Termine Significativo

Il termine "Podolistica" combina "Podologia" (studio del piede) con "Olistica" (visione globale), riflettendo l'approccio integrato di questa metodologia.

Per ulteriori informazioni visitare il sito

Lo Studio di Sanremo è in Corso Matuzia, 13

Tel: 0184 54 14 44