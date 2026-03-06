Vallecrosia, don Fabio Attard alla Famiglia Salesiana: "Bisogna ascoltare e accogliere i giovani" (Foto)

Don Fabio Attard, Rettor Maggiore della Congregazione Salesiana, incontra la Famiglia Salesiana nel salone parrocchiale di Maria Ausiliatrice a Vallecrosia. Nuovo appuntamento proposto per i tre giorni di festa in occasione dei 150 anni di presenza Salesiana a Vallecrosia.

Dopo l'incontro avvenuto questa mattina con i ragazzi del Cnos-Fap nel cortile dell'oratorio salesiano, l'XI successore di Don Bosco ha avuto il piacere, nel pomeriggio odierno, di conoscere e parlare alla Famiglia Salesiana, composta dalle diverse realtà che caratterizzano i Salesiani Don Bosco di Vallecrosia. L'incontro si è concluso con una via Crucis e un momento di preghiera nella chiesa di Maria Ausiliatrice.

Questa sera alle 21, invece, presso il teatro Golzi al Palazzo del Parco a Bordighera verrà proposto 'Senza filtro oltre il vento, verso l'incontro', uno spettacolo-incontro, a ingresso gratuito, sui giovani in dialogo con il Rettor Maggiore dei salesiani don Fabio Attard, XI successore di Don Bosco, che sarà intervallato da riflessioni e canti sul mondo giovanile. Verrà messa a disposizione della comunità una navetta che dall'oratorio porterà al teatro, e viceversa, riservata in particolar modo ad anziani e persone fragili.