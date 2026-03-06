Sanremo, completata la riqualificazione al Borgo: nuova viabilità, più sicurezza e spazi pubblici rinnovati (Foto)

Nelle scorse settimane si sono conclusi i lavori di riqualificazione nell’area del Borgo all’incrocio con via Pietro Agosti. Un intervento significativo, dal valore complessivo di 547 mila euro, che nei prossimi giorni sarà ufficialmente inaugurato e che a breve verrà riconsegnato alla cittadinanza e ai residenti completamente rinnovato. L’opera, avviata dall’amministrazione guidata in precedenza dal sindaco Alberto Biancheri e seguita dall’attuale amministrazione del sindaco Alessandro Mager insieme all’assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella, ha portato a un importante intervento di riqualificazione estetica e funzionale dell’intera zona. L’obiettivo è stato quello di migliorare l’organizzazione urbana e la qualità della vita degli abitanti, restituendo uno spazio pubblico più sicuro, moderno e vivibile.

Tra gli interventi più rilevanti c’è la realizzazione del nuovo attraversamento pedonale che ha consentito l’abbattimento della barriera architettonica presente nella zona dell’incrocio con via Pietro Agosti, migliorando l’accessibilità e la sicurezza per pedoni e persone con mobilità ridotta. Il progetto ha previsto un ridisegno complessivo dell’area, con una riorganizzazione dell’infrastruttura stradale e una maggiore attenzione alla sicurezza. In particolare, sono state adottate soluzioni pensate per ridurre la velocità di attraversamento e di immissione dei veicoli, mettere in sicurezza i percorsi e gli attraversamenti pedonali e ampliare gli spazi dedicati alla mobilità pedonale e alle aree di sosta.

Un altro intervento ha riguardato la riqualificazione estetica e funzionale dell’area verde situata al di sotto della strada, in prossimità dell’incrocio al termine di via Pietro Agosti. L’area è stata reinserita nel contesto urbanistico attraverso la creazione di due quote differenti, con nuova pavimentazione, elementi di arredo urbano e l’inserimento di verde pubblico. Con la conclusione dei lavori, come mostrano anche le immagini della zona completamente rinnovata, il quartiere si prepara ora al momento dell’inaugurazione ufficiale. Nei prossimi giorni l’area sarà restituita alla cittadinanza, offrendo ai residenti uno spazio riqualificato, più ordinato, sicuro e funzionale.