"I giardini incantati del mare": uscita didattica in spiaggia per gli studenti di Camporosso (Foto e video)

Uscita didattica in spiaggia a Camporosso per gli studenti dell'istituto comprensivo della Val Nervia alla scoperta del mare e dei suoi abitanti, a partire dalla flora e dalla fauna marina. Un vero laboratorio a cielo aperto utile anche per comprendere il tema della Ocean Literacy e dei principi che definiscono l’importanza della tutela, conoscenza e valorizzazione del mare.

L'iniziativa odierna rientrava nel progetto “I giardini incantati del mare”, che è nata per mappare e descrivere il prato di Cymodocea nodosa che cresce di fronte allo specchio acqueo di Camporosso e non ancora dettagliato tra le informazioni cartografiche già in possesso di Regione Liguria. Nel progetto sono state coinvolte anche associazioni locali, come Natura Intemelia APS e Italia Nostra, e regionali, come InfoRmare ASD e PS.

Davanti a Camporosso si apre, infatti, un vero e proprio prato di Cymodocea nodosa esteso e a tratti denso. Cymodocea nodosa è una fanerogama marina, una pianta, come la più nota Posidonia oceanica: si presenta con ciuffi di foglie simili a quelli di Posidonia, anche se di dimensioni più ridotte, e genera prati su fondali sabbiosi che, seppur in maniera più limitata, contribuiscono alla stabilizzazione dei sedimenti marini e assolvono a numerose funzioni ecosistemiche. Cymodocea è inclusa negli elenchi delle specie minacciate (UNEP MAP, 2012) e rappresenta un habitat considerato rimarchevole secondo il protocollo RAC-SPA.

“I giardini incantati del mare” è un progetto di Ubica (Underwater bio-cartography), società di ricerca marina subacquea e monitoraggio ambientale, lanciato in collaborazione con il comune di Camporosso, sostenuto con i fondi Otto per Mille dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai e svolto in collaborazione con Reef Check Italia (RCI) onlus, associazione scientifica non lucrativa dedicata alla protezione e al recupero delle scogliere del Mediterraneo e di tutte le aree coralline. L’obiettivo di mappatura si può raggiungere grazie all’utilizzo di specifica strumentazione fotografica e di geolocalizzazione ma anche grazie a immersioni puntuali realizzate da esperti OSS (Operatori Scientifici Subacquei).