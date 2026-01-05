Sanremo: cantieri bloccati nel centro storico, senza aree di carico e scarico in via Rocca per le imprese fioccano multe

Cresce il malcontento tra le imprese edili che lavorano nel centro storico di Sanremo, in particolare nella zona del centro storico. A segnalarlo è Daniele Chianese, titolare della Chianese Costruzioni, impegnato da tempo in diversi cantieri dell’area. Il problema principale riguarda l’assenza di spazi adeguati per il carico e scarico dei materiali. Piazza San Costanzo, un tempo utilizzata per queste operazioni, è oggi completamente chiusa da una catena, rendendo impossibile l’accesso ai mezzi di lavoro. Di conseguenza, gli operai sono costretti a fermarsi in via Rocca, l’unica alternativa disponibile, ma senza parcheggi regolamentati o aree dedicate.

"Scaricare il materiale è diventato estremamente complicato – spiega Chianese – i pochi parcheggi presenti sono spesso occupati da aziende che pagano il suolo pubblico, mentre chi lavora nei cantieri è costretto a fermarsi dove può e a rischiare una multa quasi ogni giorno". Secondo l’imprenditore, l’intera via Rocca potrebbe ospitare parcheggi lungo la strada o, quantomeno, stalli temporanei di carico e scarico, fondamentali per consentire a muratori, artigiani e tecnici di svolgere il proprio lavoro. "Invece – aggiunge – si preferisce multare sistematicamente, nonostante la zona sia piena di cantieri e di persone che ci lavorano quotidianamente".

L’azienda, non avendo ottenuto risposte fino ad oggi, rivolge la segnalazione pubblicamente al Comune di Sanremo, affinché intervenga con misure pratiche e immediate. "Non chiediamo favoritismi – conclude Chianese – ma semplicemente regole chiare e spazi adeguati per lavorare. Senza carichi e scarichi autorizzati, il centro storico rischia di diventare impraticabile per chi deve ristrutturarlo e mantenerlo vivo".