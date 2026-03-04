Ventimiglia, il principe Alberto II di Monaco visita il museo preistorico dei Balzi Rossi

Visita del principe Alberto II di Monaco a Ventimiglia. Sua Altezza Serenissima si è, infatti, recato al museo preistorico dei Balzi Rossi dove è stato accolto dal sindaco Flavio Di Muro e dalla sua amministrazione.

"È stata una grande emozione accogliere a Ventimiglia, in visita privata, Sua Altezza Serenissima il principe Alberto II di Monaco" - dice il sindaco Flavio Di Muro - "Il Principe ha scelto di visitare lo splendido Museo Preistorico dei Balzi Rossi, un luogo di valore inestimabile per la storia e la cultura del nostro territorio".

"Un sito che, lo ricordiamo, fu scavato anche grazie alla famiglia Grimaldi e che mantiene da sempre un legame profondo e speciale con il Principato di Monaco. Una relazione storica, culturale e affettiva che continua ancora oggi" - sottolinea il primo cittadino - "La presenza del Principe Alberto II rappresenta per Ventimiglia un segno di attenzione e di vicinanza che ci onora profondamente e rafforza ulteriormente il legame tra le nostre comunità".