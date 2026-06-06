"Installare un bagno pubblico autopulente nel parco giochi del Ponte dell’Amicizia": la mozione di SìAmo Camporosso (Foto)

"La proposta nasce dalle numerose segnalazioni ricevute negli ultimi giorni da famiglie, mamme con bambini piccoli e persone anziane che frequentano quotidianamente una delle aree pubbliche più utilizzate del territorio comunale" - dice il gruppo consiliare “SìAmo Camporosso” che ha presentato una mozione con la quale chiede all’Amministrazione comunale di avviare le procedure necessarie per la realizzazione di un servizio igienico pubblico autopulente presso il parco giochi situato in prossimità del Ponte dell’Amicizia - "Il parco rappresenta, infatti, un importante punto di ritrovo e aggregazione per residenti e visitatori ma la totale assenza di servizi igienici costituisce da tempo un disagio concreto per gli utenti".

“Molte mamme ci hanno evidenziato le difficoltà che incontrano quando i bambini hanno necessità di utilizzare un bagno durante la permanenza al parco. Analogamente, diverse persone anziane hanno segnalato l’assenza di un servizio essenziale che dovrebbe essere presente in un’area pubblica così frequentata”, spiegano i consiglieri del gruppo “SìAmo Camporosso” - "La mozione propone di valutare l’installazione di un moderno bagno pubblico autopulente, soluzione già adottata con successo nei comuni vicini di Vallecrosia e Bordighera, dove tali strutture consentono di garantire elevati standard igienici, accessibilità e ridotti costi di gestione".

"L’atto impegna Sindaco e Giunta a predisporre uno studio di fattibilità, individuare la posizione più idonea e reperire le risorse economiche necessarie per la realizzazione dell’opera, prevedendo, inoltre, una struttura accessibile alle persone con disabilità e dotata di sistemi automatici di pulizia e sanificazione" - sottolinea il gruppo consiliare “SìAmo Camporosso” - "Non si tratta di una richiesta politica ma di una necessità concreta che riguarda la qualità dei servizi offerti ai cittadini. Un parco giochi frequentato ogni giorno da famiglie, bambini e anziani dovrebbe poter garantire anche la presenza di servizi igienici adeguati. Esistono già esempi positivi nei comuni limitrofi e riteniamo che anche Camporosso possa dotarsi di un servizio moderno, decoroso e utile alla collettività. La mozione sarà discussa nel prossimo Consiglio comunale".