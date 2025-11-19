Ventimiglia, autovelox di Porra, il Tribunale rigetta altri tre appelli del Comune e conferma 38 annullamenti

Nuovo capitolo nella lunga vicenda giudiziaria legata all’autovelox installato nella frazione Porra di Ventimiglia. Il Tribunale di Imperia ha infatti rigettato tre ulteriori appelli proposti dal Comune, confermando l’annullamento dei 38 verbali impugnati davanti al Giudice di Pace di Sanremo. In due dei tre procedimenti, il Tribunale ha accolto l’eccezione sollevata dall’avvocato Mazzola circa l’inammissibilità delle nuove produzioni documentali depositate dal Comune in sede di appello.

Di conseguenza, oltre alla conferma dell’annullamento dei verbali, l’ente è stato condannato a versare circa 2.000 euro complessivi per le spese legali.

Il terzo ricorso è stato invece rigettato nel merito, con compensazione delle spese. La decisione si pone in linea con un orientamento ormai consolidato: gli autovelox non omologati (come quello installato a Porra) non possono costituire prova valida della velocità rilevata. Poiché tutti gli appelli sono stati depositati dopo il 30 gennaio 2013 e sono stati dichiarati infondati, il Comune di Ventimiglia è tenuto anche al pagamento del doppio del contributo unificato, come previsto dalla normativa vigente.

Il principio secondo cui l’approvazione ministeriale non equivale all’omologazione è stato ribadito dalla Corte di Cassazione in circa trenta pronunce. Tra le conferme più recenti figurano:

- la decisione del 5 novembre 2025 della Sezione Penale;

- l’ulteriore pronuncia della II Sezione Civile del 7 ottobre 2025, che ha definito “manifestamente infondati” otto ricorsi presentati dal Comune di Ventimiglia contro altrettante sentenze del Tribunale di Imperia, proponendone l’estinzione.

Nonostante l’orientamento univoco della giurisprudenza di merito e di legittimità, il Comune di Ventimiglia ha recentemente notificato nuovi ricorsi per Cassazione, proseguendo un contenzioso che, alla luce delle ripetute conferme dei giudici, appare sempre più difficilmente sostenibile.