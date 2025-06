Sanremo: nuovo progetto di ristrutturazione per l'ex ristorante Tartufo, in attesa di un compratore (Foto)

Potrebbe tornare a rivivere, sicuramente con un nuovo proprietario, lo storico ristorante Tartufo che, fino a tre anni fa era un punto fisso per i molti francesi che venivano a fare shopping al mercato di piazza Eroi Sanremesi o comunque nel centro della città dei fiori.

Negli ultimo giorni, infatti, il proprietario dell’ex ristorante e dei muri che lo ospitavano, Angelo Francia, ha fatto un sopralluogo con lo studio che lo seguirà nella progettazione per la ristrutturazione dell’immobile. Si tratta di circa 260 metri quadrati tra il piano strada, quello superiore ed anche un possibile dehors che insiste su via Morardo, la stradina che porta nella Pigna, il centro storico matuziano.

Il primo progetto di ristrutturazione non è stato approvato dal Comune ed ora Francia si augura che il secondo possa trovare riscontri positivi da palazzo Bellevue, in modo da poter vendere alla struttura. Nei tre anni in cui è rimasta chiusa sono stati diversi gli imprenditori, anche di fuori Sanremo, che si sono interessati. Ma, almeno per ora, non ci sono state offerte concrete.

Chiaramente può un po’ spaventare la ristrutturazione, quantificabile in 700/800 mila euro. Ma il locale potrebbe ingolosire molti, anche in prospettiva futura con il restyling della piazza e la costruzione del parcheggio di fronte. Senza dimenticare che il locale è anche sdoppiabile con due ingressi separati. Il progetto sarà redatto a breve e chissà che, in futuro, il ‘Tartufo’ possa rinascere.