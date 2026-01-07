Piazza Colombo, finite le feste si guarda già al Festival: in arrivo i lavori per il Suzuki Stage

Finite le luci e le atmosfere delle festività natalizie, Piazza Colombo non si concede pause. Al contrario, il cuore di Sanremo è già proiettato verso il prossimo grande appuntamento cittadino: il Festival di Sanremo. Nei prossimi giorni la piazza dirà definitivamente addio ai “panni” del Natale. È infatti prevista la rimozione della pista di pattinaggio sul ghiaccio e di tutte le installazioni a tema natalizio che hanno animato l’area nelle ultime settimane. Un passaggio ormai consueto che segna l’inizio di una nuova trasformazione, forse la più attesa e impattante dell’anno.

Piazza Colombo sarà infatti al centro dei lavori per la realizzazione del Suzuki Stage, uno degli eventi collaterali più visibili e partecipati del Festival. Una struttura destinata a cambiare volto alla piazza, che per diversi giorni diventerà uno dei fulcri della vita sanremese, tra musica, dirette, pubblico e artisti. Secondo una tempistica ormai consolidata, i lavori dovrebbero prendere il via tra la metà e la fine di gennaio, per poi intensificarsi nelle prime settimane di febbraio. L’obiettivo è arrivare pronti per il weekend del 21 e 22 febbraio, quando la città inizierà a registrare l’arrivo dei primi turisti legati al Festival e le prime attività collaterali inizieranno ad animare il palco.

L’apertura ufficiale dello Suzuki Stage è invece prevista dal 24 febbraio, in concomitanza con l’avvio del Festival di Sanremo, e con Daniele Battaglia come presentatore. Da quel momento, Piazza Colombo tornerà a essere uno dei punti nevralgici della manifestazione, crocevia di pubblico, curiosi e appassionati, in un mix ormai collaudato di spettacolo e promozione turistica.

Per Sanremo, dunque, la fine delle feste non coincide con una pausa. Piazza Colombo si conferma ancora una volta uno spazio in costante trasformazione, capace di adattarsi ai grandi eventi della città e di accompagnarne il ritmo, dal Natale al Festival, senza mai fermarsi davvero.