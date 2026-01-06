Sanremo celebra la Festa del Tricolore: cerimonia ufficiale, alzabandiera e luci tricolori sul Casinò

Si celebra domani in tutta Italia la Festa Nazionale del Tricolore, ricorrenza che ricorda la nascita ufficiale della Bandiera italiana, avvenuta il 7 gennaio 1797 a Reggio Emilia, quando il verde, il bianco e il rosso furono adottati per la prima volta come simbolo di un popolo che aspirava all’unità e alla libertà. La ricorrenza è riconosciuta ufficialmente dallo Stato con la legge n. 671 del 31 dicembre 1996. Anche Sanremo si prepara a rendere omaggio al Tricolore nel 229° anniversario della sua nascita.

La cerimonia, si svolgerà mercoledì 7 gennaio alle 9 al monumento ai Caduti in Corso Mombello, con un Alzabandiera ufficiale, alla presenza delle Autorità e delle Associazioni del territorio. L’iniziativa nasce su proposta della Consulta Permanente delle Associazioni d’Arma, Combattentistiche, Civili e di Volontariato del Ponente Ligure, con l’obiettivo di restituire a questa giornata il giusto valore civico e istituzionale. Celebrare il Tricolore significa rendere onore alla Nazione, ai valori della Costituzione, al sacrificio di chi ha servito l’Italia e rafforzare il senso di appartenenza e di rispetto per le istituzioni, soprattutto in un momento storico che richiede unità e responsabilità condivisa.

Accanto alla cerimonia ufficiale, un segno visibile e significativo arriva anche dal Casinò di Sanremo: su iniziativa del Presidente, dott. Pino Di Meco, la storica sede del Casinò (terrazza della sala del caminetto) è stata illuminata con i colori del Tricolore, offrendo alla città un’immagine forte e simbolica di adesione ai valori nazionali. Un gesto che, insieme alla cerimonia istituzionale, invita tutti i cittadini, le scuole e le istituzioni a esporre la Bandiera italiana e a partecipare, anche simbolicamente, a una giornata che appartiene a tutta la comunità. Sanremo si unisce così alle celebrazioni nazionali per rendere omaggio al Tricolore, segno di unità, memoria e orgoglio italiano. 🇮🇹