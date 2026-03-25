Giorgio Panariello torna all’Ariston con “E se domani”: viaggio ironico nel futuro sabato sera a Sanremo

Secondo appuntamento della stagione teatrale: comicità, musica e tecnologia per uno spettacolo che trasforma il palco in una macchina del tempo. Sabato sera alle 21 il Teatro Ariston ospita il secondo appuntamento della stagione con Giorgio Panariello, protagonista del nuovo spettacolo “E se domani”. Un show inedito e coinvolgente che mescola ironia e riflessione, portando il pubblico in un originale viaggio nel futuro dell’umanità. La narrazione si apre con Panariello catapultato nuovamente nel presente dopo essere stato scelto, insieme ad altri misteriosi personaggi, per esplorare ciò che ci attende.

Apparentemente unico sopravvissuto di questa missione temporale, l’artista guida gli spettatori in un racconto surreale fatto di nuovi personaggi, aneddoti esilaranti, incursioni musicali e trovate tecnologiche, trasformando il teatro in una vera e propria macchina del tempo. I biglietti sono ancora disponibili presso la cassa del teatro (tutti i giorni dalle 17 alle 21), oltre che online sui siti ufficiali. I prezzi variano da 80 a 57,50 euro per la platea e da 57,50 a 40 euro per la galleria, comprensivi di prevendita.

Per ulteriori informazioni sulla stagione e sui dettagli degli spettacoli è possibile consultare il sito ufficiale dell’Ariston.