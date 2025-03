Bordighera investe oltre 5 milioni di euro per opere pubbliche e nuovi progetti (Foto e video)

Bordighera investirà oltre 5milioni di euro per opere pubbliche e nuovi progetti grazie ai numeri positivi del rendiconto di gestione 2024 e alla variazione di bilancio approvata questa mattina dalla Giunta. Lo ha illustrato oggi il sindaco Vittorio Ingenito presso la Sala Giunta di Palazzo Garnier.

Investimenti a tutto campo su sociale, grandi opere, manutenzioni, periferie, parcheggi e asfalti. "La gestione 2024 del comune di Bordighera chiude con un avanzo di amministrazione di 15.596.512,08 euro, di cui disponibile 5.408.956,08 euro. E' il dato principale degli schemi di rendiconto dell’anno appena concluso, che saranno sottoposti al Consiglio Comunale nel corso della prossima seduta" - fa sapere il sindaco Vittorio Ingenito - "Sono invece pari a 8.515.448,87 euro le risorse accantonate e vincolate a garanzia degli equilibri finanziari e 1.672.107,13 euro l’avanzo destinato a investimenti".

La variazione di bilancio, approvata dalla Giunta questa mattina, sarà presentata al Consiglio Comunale per l’approvazione nei termini di legge. "E’ opportuno soffermarsi su alcuni dati, per esempio sull'incasso dei parcometri: nel 2021 sono stati di 218.000 euro, nel 2023 di 319.000 euro, nel 2024 di 370.000 euro. L'incasso derivante dalla tassa di soggiorno nel 2022 è stato di 230.000 euro, nel 2023 di 239.072,29 euro e nel 2024 di 284.352,67 euro. Per quanto riguarda l'incasso degli oneri di urbanizzazione nel 2019 è stato di 1.374.710 euro, nel 2020 di 939.293 euro, nel 2021 di 1.068.746 euro, nel 2022 di 607.831 euro, nel 2023 di 1.884.138 euro e nel 2024 di 633.234 euro, al 16 ottobre 2024. Tali importi sono sempre risultati superiori, anno dopo anno, rispetto alle stime di 500.000 euro riportate nei bilanci di previsione" - illustra il primo cittadino - "A fronte dei numeri positivi del rendiconto 2024, l’Amministrazione Ingenito ha deciso di compiere investimenti per oltre 5.000.000 euro: nuovi progetti, sociale e sostegno alla disabilità, piccole manutenzioni e grandi opere come la ricostruzione della scuola di via Napoli, restyling di corso Italia, campo sportivo in zona Due Strade e la via ciclopedonale di mezzo, parcheggi e asfalti sono solo alcuni dei settori di stanziamento".

"Particolare attenzione sarà rivolta ai fabbisogni dei minori in comunità, con una spesa di oltre 116.000 euro e per il sostegno alla disabilità: sono stati destinati 15.000 euro alla progettazione e alla valutazione dei costi necessari per costruire le rampe nel sottopasso che collega piazza Eroi della Libertà e il lungomare Argentina; 6.000 euro, invece, alla realizzazione di una spiaggia pubblica che garantisca accessibilità e semplicità di fruizione" - sottolinea Ingenito - "Numerose le voci di investimento per lo sviluppo e la difesa del territorio e la manutenzione del patrimonio cittadino. Per la messa in sicurezza e la manutenzione dei corsi d’acqua e delle spiagge l’Amministrazione Ingenito ha stanziato 130.000 euro; per gli stabili comunali oltre 200.000 euro; per il mercato coperto di piazza Garibaldi 35.000 euro; per il porto turistico 200.000 euro, al fine di proseguire il percorso di sviluppo iniziato sei anni fa. Sono previsti lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti della piscina comunale di via Diaz, grazie a un investimento di 100.000 euro. Saranno sostituite le sedute sulla Rotonda di Sant’Ampelio; l’intervento, per un ammontare di 100.000 euro, sarà realizzato utilizzando un materiale analogo a quello delle nuove panchine poste sul lungomare Argentina".

"Per quanto riguarda sicurezza stradale e decoro urbano, tra le voci di spesa si registrano la nuova pavimentazione di via Pelloux e il rifacimento degli asfalti in diverse zone cittadine per 200.000 euro" - afferma Ingenito - "Confermata l’attenzione anche per le zone meno centrali. Per via Pasteur investimenti per i marciapiedi con opere per 200.000 euro e per giochi per i più piccoli sarà utilizzata una somma di 10.000 euro. Per Arziglia è stata decisa l’installazione di nuove isole ecologiche per una spesa di 35.000 euro. Novità anche per il sentiero del Beodo e per il Camin du Pipu, interessati da interventi di manutenzione straordinaria per 50.000 euro che ne valorizzeranno anche il pregio paesaggistico".

"Particolarmente significativo il capitolo delle grandi opere, con chiari obiettivi di crescita e sviluppo. Sono stati stanziati 1.600.000 euro per il restyling della centrale corso Italia e 500.000 euro per il proseguo del cantiere del nuovo campo sportivo alle Due Strade. Fondamentale, nella volontà dell’Amministrazione Ingenito, la ricostruzione della scuola di via Napoli dopo l’incendio di giugno 2022: è di 1.000.000 euro la cifra destinata per il primo lotto dei lavori. C’è poi un’altra opera di valore strategico ed è la via ciclopedonale di mezzo, a cui la variazione di bilancio riserva € 85.000 per la progettazione esecutiva e per l’acquisizione di alcune aree necessarie per il tracciato" - mette in risalto Ingenito - "Infine, le azioni dell’Amministrazione Ingenito per i parcheggi: investimenti di 40.000 euro per la predisposizione dell’area di via Santo Stefano (ex area pattinaggio) e di 35.000 euro per l’area di via Arene. Per quanto riguarda invece l’iniziativa privata, l’Amministrazione è in attesa della programmazione per il parcheggio interrato di piazza Garibaldi".