Consiglio comunale di Sanremo, Rossano: “Preoccupano le incoerenze politico-amministrative della maggioranza”

Durante il consiglio comunale di Sanremo tenutosi ieri, che ha visto l’ingresso di Silvana Ormea tra i banchi della giunta e quello di Giuseppe Faraldi tra i consiglieri, il consigliere comunale Massimo Rossano che all’interno dell’aula ha voluto sollevare interrogativi pesanti sulla stabilità politica dell’amministrazione.

“Durante l’ultima seduta ho voluto mettere in evidenza aspetti molto delicati, che riguardano gli equilibri comunali ma anche quelli provinciali” ha affermato Rossano, puntando il dito contro il paventato mancato voto di due consiglieri tra le fila della maggioranza a favore del sindaco di Sanremo, Alessandro Mager. Il riferimento è alla componente di centrosinistra della maggioranza, in particolare a Vittorio Toesca e Marco Cassini. Per il consigliere di opposizione si tratta di un segnale politico allarmante: “È un atto molto grave. In consiglio comunale si ostenta coesione, mentre a livello provinciale questa viene meno. A questo punto per l'incoerenza che si tocca con mano è legittimo chiedersi se altri esponenti della maggioranza seguiranno la stessa linea e non voteranno il sindaco”.

Secondo Rossano, questi episodi rendono sempre più opachi gli equilibri interni alla maggioranza, aggravati dalla recente revoca delle deleghe all’assessore Giuseppe Sbezzo Malfei. Una scelta che, a suo giudizio, apre una fase di incertezza nella gestione amministrativa, in particolare su una competenza strategica come il bilancio. "Il Bilancio, le Entrate e le Partecipate sono la base per poter amministrare bene ed fino ad oggi le ingenti risorse a disposizione non sono state veicolate nel migliore dei modi. La città soffre ed occorre ricorrere ai ripari".

“Non è affatto chiaro a chi andrà la delega al bilancio, che fino a fine anno resterà formalmente al sindaco”, ha spiegato Rossano, ricordando l’ordine del giorno presentato in aula per chiedere che sia il primo cittadino a mantenere la delega e a illustrare direttamente la pratica in commissione finanze.

“Parliamo di una delega cruciale – ha concluso – soprattutto se si considera che tra una settimana discuteremo una pratica importante firmata da un assessore che oggi non fa più parte della giunta. Un elemento che pesa, e che non può essere liquidato come un dettaglio nel confronto politico. Sarò molto duro nei confronti di chi non operato bene nel corso del 2025. Sono certo che l'esercizio finanziario 2025 chiuderà con un avanzo di amministrazione e questo è il peggiore segnale che una Amministrazione possa dare alla propria città”.