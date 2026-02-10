Sanremo, nuova giornata di prove all’Ariston: attesa per Fedez e Marco Masini (Foto)

Prosegue a ritmo serrato il lavoro al Teatro Ariston, dove oggi è andata in scena una nuova e lunga giornata di prove in vista del Festival. Fin dal mattino l’orchestra e gli artisti si sono alternati sul palco seguendo una tabella precisa, tra esecuzioni dei brani in gara e passaggi dedicati alle cover, in un clima di grande concentrazione e attenzione ai dettagli.

Ad aprire la giornata è stato Francesco Renga, impegnato sia con il brano in gara sia con la prova della cover. A seguire è stata la volta di Luchè, che ha lavorato con l’orchestra nel corso della tarda mattinata, prima della pausa pranzo.

Nel pomeriggio il palco dell’Ariston ha accolto Levante, protagonista di una doppia sessione di prove, e successivamente Sal Da Vinci, anche lui impegnato sia sul pezzo in gara sia sulla cover. A chiudere il pomeriggio è stata Serena Brancale, che ha provato in successione entrambe le esibizioni previste, confermando la varietà di stili e atmosfere che caratterizzeranno questa edizione.

La giornata non è però ancora finita. In serata, infatti, sono attesi sul palco Fedez e Marco Masini, per uno dei momenti più attesi di questa sessione di prove. La loro presenza all’Ariston segna un passaggio importante nella tabella di marcia verso le serate ufficiali del Festival.

Tra pause tecniche, verifiche su luci e audio e il consueto lavoro di rifinitura con l’orchestra, Sanremo continua così la sua lunga vigilia. Ogni prova aggiunge un tassello allo spettacolo finale, mentre l’Ariston, giorno dopo giorno, prende sempre più la forma del Festival che verrà.

(Foto Erika Bonazinga)