Coppa Milano‑Sanremo, l’edizione del 120° anniversario in marcia verso la Riviera: arrivo finale e premiazioni nel cuore di Sanremo

La Rievocazione Storica della Coppa Milano-Sanremo è tornata, con le sue iconiche vetture d'epoca che da oggi, giovedì 26 marzo, fino a domenica 29 marzo, si sfideranno lungo un itinerario ispirato al tracciato originale del 1906. Quest’ultimo, lungo 310 chilometri, univa Milano ad Acqui Terme e da lì proseguiva fino a Sanremo, attraversando le strade pittoresche e impegnative che i milanesi percorrevano per raggiungere la riviera durante le vacanze.

Questo anno segna un traguardo storico per la Coppa Milano-Sanremo, la corsa automobilistica più antica d’Italia, che celebra il suo 120° anniversario, preannunciandosi un’edizione imperdibile. La gara ha l’obiettivo di celebrare non solo la sua storicità e il valore sportivo, ma anche l’eccellenza dei territori che attraversa e un turismo dal carattere lifestyle, da sempre parte integrante del DNA dell’evento.

Il programma della giornata di oggi si è aperto con l’arrivo scenico delle vetture all’ Autodromo Nazionale di Monza, dove dalle ore 8.30 alle ore 13.00 si sono svolte le consuete verifiche tecniche e sportive e i giri liberi in pista, che hanno preceduto il via ufficiale della gara con le prime ed impegnative prove di regolarità, che anche quest’anno si disputano a partire dalle ore 14.30.

La competizione ha visto al via alcuni dei nomi più prestigiosi dell'automobilismo storico, tra cui Mario Passanante e Alessandro Molgora, che sfidano il percorso a bordo della loro Fiat 508C del 1937, così come Francesco e Giuseppe Di Pietra con un’altra Fiat 508C, in questo caso datata 1938. Non mancano Andrea Vesco e Fabio Salvinelli, già vincitori di numerose gare di regolarità, che gareggeranno su una Fiat 508S del 1935

Questo pomeriggio, le auto si dirigeranno verso Milano, dove saranno protagonisti di un suggestivo défilé in Piazza Città di Lombardia, alla presenza di pubblico e istituzioni e in seguito, come da tradizione, transiteranno anche davanti alla sede dell’Automobile Club Milano in Corso Venezia. La prima giornata si concluderà quindi con uno speciale Opening Gala Dinner nel capoluogo lombardo.

Domani, venerdì 27 marzo gli equipaggi partiranno dall’Ippodromo Snai San Siro che ospiterà la partenza ufficiale della seconda giornata di gara in una cornice d’eccezione, simbolo della tradizione sportiva milanese. Dal capoluogo lombardo le vetture attraverseranno i suggestivi paesaggi del Piemonte con una tappa a Tortona, dove è prevista la sosta per il lunch all’interno dello storico Castello di Piovera, nel cuore del Monferrato. Passeranno poi per Rapallo, attraversando i comuni più suggestivi del Golfo Paradiso fino a raggiungere Genova, dove si concluderà la seconda giornata di gara con l’arrivo scenografico delle vetture in Piazza de Ferrari nella quale sosteranno fino al giorno successivo circondando la fontana.

La giornata si concluderà al Circolo Artistico Tunnel, storico Palazzo dei Rolli di Genova e riservatissimo club genovese tradizionalmente aperto solo ai gentiluomini della città, che in via del tutto eccezionale aprirà le sue porte agli equipaggi della Coppa Milano-Sanremo, rendendo l’arrivo un momento di assoluta esclusività.

“Inizia oggi la diciassettesima edizione della Rievocazione storica della Coppa Milano-Sanremo. Non vediamo l'ora che cominci la corsa più antica d’Italia, nata addirittura nel 1906: anche quest'anno il programma è composto da quattro imperdibili giornate all’insegna di glamour, stile, passione per i motori e paesaggi da cartolina” commenta il vicepresidente di Regione Liguria con delega allo Sport Simona Ferro. “La Coppa Milano-Sanremo festeggia il suo 120° anniversario: un numero importante, celebrato con un itinerario speciale ispirato al tracciato originale fra Milano, Acqui Terme e Sanremo. Le affascinanti auto d'epoca attraverseranno i territori di Lombardia, Piemonte e Liguria, con i suggestivi paesaggi a farne da cornice. Anche in questa nuova edizione, ci attende un grande weekend all'insegna dell'amore per le quattro ruote, della storia e della tradizione" conclude.

Sabato 28 marzo le auto sosterranno delle prove speciali all’interno del capoluogo ligure e si dirigeranno verso la Riviera di Ponente, nello specifico a Marina di Loano, dove gli equipaggi saranno ospiti per un lunch presso Badaia il nuovo ristorante dello Yacht Club della Marina di Loano. Da lì, proseguiranno per Acqui Terme, affrontando prove cronometrate e di media lungo il tragitto fino a Sanremo. Qui, nella cornice dello storico Corso Matteotti, si concluderà la competizione sportiva, cui seguiranno la cerimonia di premiazione e il Gala Dinner nell’iconica cornice del rooftop del Casinò.

All’interno di questa diciassettesima Rievocazione Storica si terrà, come da tradizione, anche la prestigiosa “Coppa delle Dame”, ideata per la prima volta agli inizi del secolo scorso, grazie alla cospicua partecipazione di equipaggi femminili e all’intuito degli organizzatori della Coppa Milano-Sanremo.