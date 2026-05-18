Sanremo investe 2,13 milioni negli eventi 2026: musica, sport e spettacoli da giugno a gennaio

Il Comune di Sanremo mette sul tavolo oltre 2,1 milioni di euro per sostenere il calendario degli eventi 2026. La Giunta comunale ha approvato il provvedimento che assegna contributi e risorse economiche alle manifestazioni in programma da giugno fino a gennaio 2027, nell’ambito del Programma annuale delle Manifestazioni 2026. La delibera rappresenta il terzo stralcio operativo del piano eventi cittadino e finanzia appuntamenti culturali, sportivi, musicali e turistici considerati strategici per la promozione della città e del territorio. Tra gli obiettivi indicati dall’amministrazione figurano la valorizzazione delle eccellenze locali, il potenziamento dell’offerta turistica e l’inserimento di Sanremo nei principali circuiti nazionali e internazionali degli eventi.

La spesa complessiva approvata ammonta a 2.131.800 euro, finanziata attraverso il bilancio comunale 2026 e fondi derivanti da sponsorizzazioni e trasferimenti. La quota più consistente riguarda gli eventi organizzati direttamente dal Comune, in particolare il calendario estivo e quello natalizio:

Eventi estivi : 870.000 euro

: Eventi natalizi e Capodanno : 770.000 euro

: Eventi autunnali e Festival chitarristico internazionale : 50.000 euro

: Festa della Musica : 25.000 euro

: Festival del Jazz – eventi collaterali : 15.000 euro

: Festa dello Sport: 25.000 euro

La Giunta ha inoltre confermato che la programmazione artistica dettagliata di questi appuntamenti sarà approvata con successivi provvedimenti.

Pian di Nave cuore degli spettacoli estivi

L’area di Pian di Nave sarà la sede principale degli spettacoli estivi, scelta per ospitare gli appuntamenti più importanti legati alla promozione dell’immagine turistica della città. Gli eventi inseriti nel programma vengono inoltre riconosciuti di rilevante interesse pubblico, con conseguente esenzione dal pagamento del canone per l’occupazione del suolo pubblico e per le esposizioni pubblicitarie, ad eccezione delle aree commerciali. Sotto l’elenco completo dei contributi approvati dalla Giunta per il periodo giugno-dicembre 2026.

GIUGNO

Green Road Award – Oscar Italiano del Cicloturismo : 20.000 euro

: Estathé 3x3 Italia 2026 : 6.000 euro

: Memorial Franco Botti : 1.000 euro

: 55ª Cicloturistica Milano-Sanremo: 0 euro

23° Festival Beach Volley “Città di Sanremo” : 5.000 euro

: VIII HAT Pavia/Sanremo: 0 euro

Run for the Whales : 5.000 euro

: Campionato Ligure Classe 420: 0 euro

Festa della Musica : 25.000 euro

: Festival del Jazz – eventi collaterali: 15.000 euro

LUGLIO

Eventi estivi : 870.000 euro

: Street Music Festival : 18.300 euro

: 24H Tre Ponti 2026: 2.500 euro

AGOSTO

XII Festival dei Boschi : 6.000 euro

: Memorial Francesco Prevosto : 2.000 euro

: Pigna Festival 2026 : 22.000 euro

: Volee Cup : 3.000 euro

: A Tavola sul Porto Vecchio: 0 euro

Campionati Italiani Giovanili Tennis: 6.000 euro

SETTEMBRE

Concorsi internazionali ippici: 0 euro

XVIII HAT Sanremo/Sestriere : 10.000 euro

: Stile Artigiano è di Moda: 0 euro

Tavola Rotonda dell’Istituto di Diritto Umanitario : 20.000 euro

: Wooden Dragon: 0 euro

Sanremo Padel Tour – Gran Finale : 10.000 euro

: 42ª Sanremo Volley Cup Memorial Tessitore : 10.000 euro

: Trofeo dei Presidenti : 5.000 euro

: Festa dello Sport : 25.000 euro

: Taijiquan “Una nuova coscienza del movimento”: 3.000 euro

OTTOBRE E NOVEMBRE

Eventi autunnali e Festival chitarristico internazionale : 50.000 euro

: Sanremo Senior : 15.000 euro

: Challenge Sanremo : 25.000 euro

: Rally di Sanremo : 10.000 euro

: Campionato del Mediterraneo Melges 24: 0 euro

III Festival internazionale di scacchi “Città di Sanremo” : 10.000 euro

: IX Torneo Softball “Freesby Yup” Under 13 : 1.500 euro

: Premio Tenco 2026 : 125.000 euro

: Trophée Grimaldi: 0 euro

Urban Downhill Sanremo : 15.000 euro

: Campionato Invernale West Liguria: 0 euro

Dragon Winter Series: 0 euro

DICEMBRE E GENNAIO

Eventi natalizi e Capodanno : 770.000 euro

: IX Sanremo Marathon : 19.000 euro

: Meeting Internazionale Mediterraneo: 0 euro

Dragon Winter Series dicembre: 0 euro

Cimento Invernale 2027: 1.500 euro

La delibera precisa inoltre che alcuni grandi eventi avranno contributi definiti con successivi accordi di programma tra Comune, Casinò e organizzatori. Si tratta di:

Sanremo Padel Tour 2026

73° Rallye di Sanremo

41° Rally Storico

40ª Coppa dei Fiori

Premio Tenco 2026

L’amministrazione ha infine demandato al dirigente del Servizio Turismo l’adozione di tutti gli atti necessari per l’organizzazione operativa delle manifestazioni, comprese le procedure logistiche, promozionali e gli adempimenti SIAE e IRAP.