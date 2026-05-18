Taggia capitale dell'intelligenza artificiale: a Villa Boselli un incontro pubblico per capire opportunità, limiti e rischi dell’IA

L’intelligenza artificiale entra sempre più nella vita quotidiana, tra lavoro, studio, comunicazione e servizi digitali. Ma quanto ne sappiamo davvero? E soprattutto: come si può utilizzare in modo consapevole, senza paure irrazionali ma anche senza false aspettative?

Nasce proprio con questo obiettivo l’incontro pubblico gratuito dal titolo “Utilizzare in modo consapevole l’Intelligenza Artificiale”, in programma sabato 23 maggio 2026 alle ore 9.30 presso Villa Boselli ad Arma di Taggia.

L’iniziativa, aperta a tutta la cittadinanza e pensata anche per chi non possiede competenze tecniche specifiche, vuole offrire un momento di informazione e confronto accessibile su uno dei temi più discussi e delicati degli ultimi anni.

Relatori dell’incontro saranno Marco Minerva, sviluppatore e consulente informatico, e Andrea Belloni, CEO di CodeDesign, da tempo impegnati in attività di divulgazione e sensibilizzazione sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale come strumento di supporto nella vita quotidiana e professionale.

Durante la mattinata verranno affrontati diversi aspetti legati all’IA, partendo innanzitutto da una domanda fondamentale: che cosa significa davvero “intelligenza artificiale” oggi? I relatori cercheranno infatti di distinguere tra la percezione comune e il reale funzionamento delle tecnologie attualmente disponibili, affrontando in modo chiaro anche il tema dei limiti, delle potenzialità e delle aspettative spesso distorte che accompagnano il dibattito pubblico.

Ampio spazio sarà dedicato agli esempi concreti e all’utilizzo responsabile degli strumenti basati sull’IA, mostrando come queste tecnologie possano diventare un supporto reale nello studio, nel lavoro, nell’accesso alle informazioni e nella vita quotidiana.

L’obiettivo dichiarato è quello di favorire una maggiore consapevolezza collettiva rispetto a una trasformazione tecnologica destinata ad avere un impatto sempre più profondo sulla società contemporanea.

“Come amministrazione riteniamo fondamentale creare occasioni pubbliche di informazione e confronto su temi che stanno cambiando rapidamente la società e il modo in cui viviamo il lavoro, la comunicazione e l’accesso alle informazioni – spiega Daniele Festa, presidente del Consiglio comunale con delega all’Innovazione Tecnologica del Comune di Taggia –. L’intelligenza artificiale non deve essere percepita come qualcosa di distante o riservato agli addetti ai lavori, ma come una tecnologia che i cittadini devono poter comprendere in modo chiaro, consapevole e critico. Per questo abbiamo sostenuto un incontro aperto a tutti, gratuito e con un taglio divulgativo, affinché il dibattito sull’innovazione possa essere accessibile e realmente utile alla comunità”.

Considerata la capienza limitata di Villa Boselli, che potrà ospitare circa 50 persone, gli organizzatori hanno attivato anche un sistema di prenotazione online per riservare il proprio posto. Sarà comunque possibile iscriversi direttamente il giorno dell’evento fino a esaurimento disponibilità.

Le prenotazioni possono essere effettuate attraverso la piattaforma Eventbrite a questo link (clicca QUI).