Ventimiglia, tradizione e storia: grande partecipazione al XXXIX “Ciantamazu” (Foto)

Tradizione, storia e comunità. Ventimiglia celebra il XXXIX “Ciantamazu”, la storica manifestazione medievale organizzata ieri pomeriggio al Resentello dalla Compagnia Balestrieri Città di Ventimiglia, guidata dal conestabile Cav. Ramon Bruno, in collaborazione con il Comitato di San Secondo, la Cumpagnia di Ventemigliusi e con il patrocinio del Comune.

"Grande partecipazione ed entusiasmo per la XXXIX edizione di 'Ciantamazu'" - fanno sapere gli organizzatori - "L’evento ha riportato nel centro cittadino atmosfere storiche, tradizioni popolari e momenti di forte coinvolgimento culturale, grazie alla partecipazione dei sei storici sestieri della città rappresentati dalle Contessine di Maggio 2026: Lara Ozenda per il Sestiere Auriveu, Gaia Morelli per il Sestiere Burgu, Fisnike Tocilla per il Sestiere Campu, Veronica De Menech per il Sestiere Ciassa, Asia Pelaia per il Sestiere Cuventu e Lisa Turrini per il Sestiere Marina".

Momento centrale della manifestazione è stato il tradizionale torneo dei balestrieri, che ha visto gareggiare il maestro d’armi Mimmo Micelli, Elvira Maria Maniscalco, Mikela Leca, Roberto Mulattieri, Tina Scappatura, Antonello Di Caro, Angelo Nicomedi, Valter Muratore, Luca Lacqua e Stefano Bonelli. "Le Contessine sono state abbinate ai balestrieri attraverso un sorteggio ufficiale, creando un forte legame simbolico tra i sestieri e i partecipanti alla competizione" - sottolineano gli organizzatori - "Gli abbinamenti hanno visto Elvira Maria Maniscalco con Lara Ozenda, Stefano Bonelli con Lara Ozenda, Mikela Leca con Gaia Morelli, Luca Lacqua con Gaia Morelli, Angelo Nicomedi con Lisa Turrini, Antonello Di Caro con Lisa Turrini, Roberto Mulattieri con Asia Pelaia, il maestro d’armi Mimmo Micelli con Veronica De Menech, Tina Scappatura con Veronica De Menech e Valter Muratore con Fisnike Tocilla".

Ad aggiudicarsi il titolo di vincitore al piatto è stato il balestriere Roberto Mulattieri, abbinato alla Contessina di Maggio 2026 Asia Pelaia, rappresentante del Sestiere Cuventu. Il titolo di vincitore al tasso è invece andato al balestriere Stefano Bonelli, protagonista di una prova di grande precisione e abilità. "L’evento è stato accompagnato dal gruppo Sbandieranti dei Sestieri e dai Musici del Libero Comune Marinaro di Ventimiglia APS, che con tamburi, chiarine e coreografie storiche hanno contribuito a creare una suggestiva atmosfera medievale. Presente il presidente Raffaello Regina insieme alla vicepresidente Elisabetta Scarfone" - dicono gli organizzatori - "Particolarmente significativo anche il momento dedicato alla piantumazione dell’ulivo, simbolo di pace, continuità e radicamento alle tradizioni liguri, gesto che rappresenta un legame tra memoria storica e futuro della comunità ventimigliese. Grande apprezzamento da parte del pubblico anche per gli abiti storici delle Contessine, realizzati artigianalmente dalla balestriera Mikela Leca, che con passione e attenzione ai dettagli ha contribuito a valorizzare ulteriormente il corteo medievale e l’identità storica della manifestazione".

Alla manifestazione hanno preso parte numerose autorità civili e rappresentanti del mondo associativo e istituzionale, tra cui il consigliere regionale Veronica Russo, il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro, l’assessore al Turismo e Manifestazioni Tiziana Faedda, l’assessore al Demanio Adriano Catalano, il sindaco di Vallecrosia al Mare Fabio Perri, il presidente dell’Ente Agosto Medievale Piero Fusco con la vicepresidente Antonella Didonè, oltre a Marco Scullino, presidente della Compagnia Ventimigliusi" - mettono in risalto gli organizzatori - "La manifestazione si è conclusa con un rinfresco presso il chiosco Twenty Land, situato nei giardini pubblici Monsignor Tommaso Reggio di Ventimiglia, momento conviviale che ha chiuso la giornata in un clima di festa e condivisione".

La Compagnia Balestrieri di Ventimiglia desidera rivolgere "un sentito ringraziamento al numeroso pubblico presente, che con entusiasmo, partecipazione e calore ha contribuito alla piena riuscita della manifestazione, confermando ancora una volta il forte legame della città con le proprie tradizioni storiche e culturali. Un particolare ringraziamento va, inoltre, agli sponsor ufficiali della manifestazione: G&G Sicurezza Srls, Pasta Fresca Morena Sas e Twenty Land, che con il loro supporto hanno contribuito concretamente alla realizzazione dell’evento".

Il conestabile Cav. Ramon Bruno ha, inoltre, sottolineato come "quello del 2026 sarà un anno particolarmente intenso e ricco di appuntamenti per la Compagnia Balestrieri di Ventimiglia, con importanti partecipazioni previste tra Ormea, la Corsica, Lucca e la Sardegna, senza dimenticare il tradizionale appuntamento estivo di agosto con 'Ludum Balistae', uno degli eventi storici più attesi dell’estate ventimigliese".

“Ciantamazu” si conferma così uno degli appuntamenti storici e culturali più sentiti della città di Ventimiglia, capace di unire associazioni, cittadini e nuove generazioni nel segno della tradizione, guardando già ai prossimi tornei e alle future manifestazioni organizzate dalla Compagnia Balestrieri.