Bordighera, sport e solidarietà: in tanti alla 50esima edizione della Marcia delle Palme (Foto e video)

Sport, territorio e solidarietà. In tanti, ieri, hanno partecipato alla 50esima edizione della Marcia delle Palme, dodici chilometri tra i borghi di Bordighera, Sasso, Madonna della Neve, Vallebona e Borghetto San Nicolò, organizzata in occasione dei festeggiamenti di Sant'Ampelio.

Dalla Spianata del Capo, prima è partita la marcia agonistica, alla quale si sono iscritti cinquantun atleti, che è stata vinta da Maurizio Ferratusco che ha concluso il percorso in 43:55. Mattia Naclerio è, invece, arrivato secondo in 47:18 mentre Marco Lotti terzo in 47:45. Tra le donne la prima a giungere al traguardo è stata Rachel Clausing in 55:34, seguita da Simona Toselli in 59:07 e Donatella Lauria in 59: 17.

Si è svolta poi la marcia amatoriale, alla quale hanno preso parte oltre 1300 persone. Grandi, piccini e cani hanno così potuto ammirare il panorama passeggiando lungo la strada e i sentieri immersi nella natura fermandosi in vari punti ristoro allestiti per l'occasione: a Sasso per bere, a Madonna della Neve per degustare pizza e focaccia, a Vallebona per assaggiare le famose bugie al fiore d'arancio, a Borghetto San Nicolò per mangiare il tradizionale 'Pan Bagnau' e alla Spianata del Capo a Bordighera alta per concludere con un piatto di pasta al pomodoro, un momento conviviale animato dalla presentatrice Cindy Morano, dalla banda musicale Borghetto San Nicolò - Città di Bordighera e dai cori Voci e Note e Cheli de Campurussu.

La manifestazione si è conclusa con la premiazione alla presenza del consigliere regionale Walter Sorriento. Una targa è stata consegnata a tre donne che hanno inventato la marcia: Mirella Nardini, Franca Battisti e Dalia Bertirotti. Un riconoscimento è stato assegnato anche a Cesare Masini, Irma Murialdo e Giacomo Ganduglia. Inoltre, una targa in memoria di Maurizio Lega è stata data al primo classificato tra i giovanissimi della runner edition: il 13enne Samuel Caliò. Infine, una coppa è stata data ai primi tre uomini e alle prime tre donne classificatesi alla marcia agonistica. Prima e dopo la marcia è stato pure possibile controllare la glicemia grazie alla presenza dei Lions. Un'iniziativa che aveva l'intento di sensibilizzare i cittadini sull'importanza di fare movimento: "Se ti muovi il diabete si ferma".

L’evento, organizzato dall’associazione Bordighera Bene Comune, che ha recentemente rinnovato la propria guida con l’elezione della nuova presidente Gisella Gozzi, insieme a U Risveiu Burdigotu e con il patrocinio del comune di Bordighera, ha avuto, perciò, un grande successo. "La Marcia delle Palme conserva una forte anima solidale. Dal 2004 i fondi raccolti sostengono enti e progetti benefici legati alla ricerca scientifica e all’assistenza sociale. Nel corso degli anni sono stati aiutati, tra gli altri, l’Istituto Gaslini di Genova, AIRC, SPES-AUSER, l’Unione Italiana Ciechi, la Lega per la Difesa del Cane e ANGSA" - dicono gli organizzatori - "Camminare insieme significa non lasciare indietro nessuno, anche le persone con disabilità motoria hanno potuto partecipare grazie alla collaborazione di SPES-AUSER. Ringraziamo la Protezione Civile, la Croce Rossa, la Polizia Municipale, il comune di Vallebona, il comune di Bordighera, la Proloco Rinascita Borghettina, la Proloco di Sasso, la Proloco di Vallebona, la SPES-AUSER, i volontari e gli sponsor che hanno reso possibile la riuscita della manifestazione".