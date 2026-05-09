Sport, territorio e solidarietà dal 1973: a Bordighera torna la Marcia delle Palme (Foto)

Dodici chilometri tra i borghi di Bordighera, Madonna della Neve, Sasso, Vallebona e Borghetto San Nicolò. Domenica 17 maggio torna la Marcia delle Palme, giunta quest'anno alla 50esima edizione.

La Marcia delle Palme nacque, infatti, nel maggio del 1973 da un’intuizione di un gruppo di “mamme sportive”, l’Ama Sport, che credevano nel potere aggregante del cammino. In poco tempo, quella prima edizione lungo i sentieri di Bordighera si trasformò in un rito collettivo, un appuntamento fisso nel cuore della città. "Dallo storico percorso originale di 22 km fino ai 1200 partecipanti del record 2019, la marcia ha attraversato le stagioni della città senza mai perdere la sua essenza: camminare insieme, per stare meglio insieme" - dicono gli organizzatori - "Dal 2004, la Marcia delle Palme ha assunto una forte impronta benefica, diventando molto più di una semplice camminata tra i borghi. È un gesto collettivo di speranza: ogni passo compiuto dai partecipanti si trasforma in un contributo prezioso per enti d’eccellenza. Dal 2023, Bordighera Bene Comune e U Risveiu Bordigotu portano avanti questo testimone con orgoglio. Il 17 maggio 2026 è il 50° anniversario, un traguardo che appartiene a ogni bordigotto".

Un anello panoramico che svela la bellezza dell’entroterra bordigotto. "Saranno dodici chilometri tra i borghi di Madonna della Neve, Sasso, Vallebona e Borghetto San Nicolò per poi tornare al punto di partenza a Bordighera sulla Spianata del Capo" - fanno sapere gli organizzatori - "La marcia agonistica partirà dalla Spianata del Capo alle 8:15 mentre quella amatoriale alle 9:30. I primi 600 iscritti online riceveranno in omaggio un cappellino della 50ª edizione. Ci si può iscrivere su https://bordigherabenecomune.org".