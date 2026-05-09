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Eventi | 09 maggio 2026, 08:35

Fiori nel piatto: alle Macine del Confluente di Badalucco (IM) una cena-evento tra gusto e racconto

Venerdì 22 maggio una serata speciale piatti floreali, narrazione gastronomica e profumi di primavera con lo chef Giancarlo Borgo e lo storytelling di Claudio Porchia e Ilaria Positano.

Si chiude con un tema affascinante la rassegna gastronomica primaverile de Le Macine del Confluente. L’appuntamento, in programma per il prossimo 22 maggio, è dedicato ai fiori eduli: non semplici ornamenti, ma veri pilastri della cucina contemporanea. Un viaggio sensoriale in cui il piatto si fa racconto e la tavola torna a essere luogo di scoperta.

Lo chef Giancarlo Borgo ha costruito un percorso dove ogni petalo contribuisce all'equilibrio del piatto:

L’apertura: Begonia in tempura con panissa ai fiori di calendula.

Gli antipasti: Un dialogo tra terra e freschezza con l'uovo in camicia (accompagnato da asparagi, quinoa e fiori di salvia), il soffice al nasturzio dalla nota piccante e una misticanza di fiori eduli.

Il primo: Risotto Carnaroli "Selezione Isos" con erbette spontanee, germogli e fiori; una sintesi di tecnica e stagionalità.

Il secondo: Filetto di maialino al dragoncello e tagete, servito con patate novelle, aneto e fiori di tulbaghia. In alternativa, una selezione di formaggi d’alpeggio con marmellata di peperoni e agerato

Il dessert: Bavarese ai fiori d’arancio con coulis di lamponi e crumble alla lavanda.

A rendere l’esperienza completa sarà la narrazione: il giornalista Claudio Porchia guiderà gli ospiti tra storia, curiosità e cultura botanica, offrendo una chiave di lettura profonda per ogni assaggio.

Sarà inoltre presente Ilaria Positano, dell’azienda ligure I Fiori di Castel d’Appio, che oltre a fornire le materie prime per la serata, racconterà il delicato lavoro dietro la coltivazione di fiori per uso alimentare.

 Il costo è di 40 euro a persona, bevande escluse.

La Locanda le Macine del Confluente è un Ristorante della Tavolozza  si trova a Badalucco in località Oxentina.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0184 407018
www.lemacinedelconfluente.com
info@macine.eu

Redazione

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