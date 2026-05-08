Vallebona celebra la Primavera: laboratori, teatrino e porte aperte nel borgo domenica 24 maggio

Torna anche quest’anno a Vallebona la Festa di Primavera organizzata dall’Associazione Pedagogica Steineriana, in programma domenica 24 maggio dalle 11 alle 17 nelle piazze del borgo, con ingresso libero e gratuito. L’iniziativa sarà un’occasione per trascorrere una giornata all’insegna della convivialità e della creatività, immersi nell’atmosfera della primavera, con laboratori artistico-manuali dedicati ad adulti e bambini, il mercatino di libri, giochi e manufatti e momenti di incontro aperti a tutta la cittadinanza.

Durante la manifestazione sarà inoltre presente uno spazio informativo “Porte Aperte”, curato dai maestri della realtà educativa, pensato per far conoscere il progetto dell’asilo e dell’educazione parentale rivolta ai bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni. I visitatori potranno ricevere informazioni sui programmi scolastici, visionare quaderni e lavori degli alunni e approfondire il percorso pedagogico proposto.

I laboratori si svolgeranno dalle 11 alle 12.30 e dalle 14 alle 17, mentre alle ore 16 andrà in scena il teatrino da tavolo con lo spettacolo “Il fuso, la spola e l’ago” dei Fratelli Grimm. Gli organizzatori invitano famiglie e curiosi a partecipare numerosi a una giornata dedicata alla condivisione, al gioco e alla scoperta.