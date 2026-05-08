Camporosso si prepara a celebrare la Festa dell’Europa con l’inaugurazione di una panchina blu

In occasione della Festa dell’Europa, sabato 9 maggio alle ore 11 in Piazza Garibaldi sarà inaugurata una panchina blu, simbolo di pace, cooperazione e unità tra i popoli europei. Alla cerimonia prenderanno parte gli studenti delle scuole primarie e secondarie del Comune.

L’iniziativa è promossa da Scuola di Pace, Movimento Federalista Europeo e Penelope, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale. Durante l’evento saranno lette alcune memorie e riflessioni dedicate ai grandi fondatori del progetto europeo, richiamando i valori di fratellanza e collaborazione che ne hanno ispirato la nascita.

La ricorrenza del 9 maggio celebra la storica Dichiarazione Schuman del 1950, con cui il ministro degli Esteri francese Robert Schuman, su idea di Jean Monnet, propose un piano di cooperazione economica che avrebbe dato avvio al processo di integrazione europea. Da quella visione nacque nel 1951 la Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio (CECA), con sei Paesi fondatori: Germania Ovest, Francia, Italia, Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo.

«Un appuntamento che rinnova il nostro impegno per la pace e la memoria europea» sottolinea il presidente di Scuola di Pace, Mauro Lazzaretti.



