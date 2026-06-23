Arma di Taggia, la rassegna "Letture sotto l'ombrellone" presenta: Stefano Puppo e il suo viaggio nella storia della costa sanremese.

Presso i Bagni Germana, di Arma di Taggia, si terrà l'attesa presentazione del libro di Stefano Puppo, intitolato "Le onde del cambiamento. La costa di Sanremo attraverso 150 anni di ingegneria e sogni". L'appuntamento è fissato per oggi 22 giugno alle ore 18,00.

L'incontro rappresenta una delle tappe della rassegna estiva "Letture sotto l'ombrellone", un'iniziativa ideata per unire il relax balneare al piacere della scoperta letteraria. Il cartellone prevede in totale quattro imperdibili incontri, nati dalla virtuosa collaborazione e dall'impegno organizzativo di diverse realtà attive sul territorio: il Centro Culturale Tabiese, i Bagni Germana, Il Gabbiano, Meridiana e Manolicia.

Nel suo saggio, Stefano Puppo accompagna i lettori in un affascinante viaggio nel tempo, esplorando l'evoluzione del litorale di Sanremo. Raccontando 150 anni di interventi infrastrutturali, progetti visionari e sfide tecniche, l'autore non si limita a un'analisi ingegneristica, ma porta alla luce i "sogni", le speranze e il profondo legame tra la città e il suo mare, mostrando come il paesaggio costiero sia stato plasmato dall'ingegno umano.

Un'occasione unica per turisti e residenti di approfondire la storia locale in una cornice informale e suggestiva, letteralmente a due passi dalle onde.

L'ingresso è libero. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.