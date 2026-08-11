Ventimiglia, Agosto Medievale 2026: il sestiere Campu vince il Palio comunale (Foto e video)

E' il sestiere Campu a vincere il Palio comunale 2026. E' stato premiato, ieri sera, nel corso della Notte del Guiderdone, che ha chiuso gli eventi della cinquantunesima edizione dell'Agosto Medievale a Ventimiglia.

Taverne, animazioni, spettacoli, intrattenimenti musicali, il mercato medievale con prodotti artigianali e corteo storico, lungo le vie fino a raggiungere la piazza, hanno animato ancora una volta la città alta. Per l'occasione sono state divulgate le classifiche e si sono svolte le premiazioni e l'assegnazione del Palio cittadino alla presenza del sindaco Flavio Di Muro e della sua amministrazione, dell'assessore regionale Luca Lombardi, del senatore Gianni Berrino, del presidente dell'Ente Agosto Medievale Piero Fusco, di autorità civili e militari, della polizia locale, della Protezione civile, della Croce Rossa, delle associazioni cittadine, di residenti e turisti.

La giuria tecnica dell'Asteludo, nella disfida di drappi e tamburi, ha stabilito che a vincere tra i musici è il sestiere Ciassa con 45,06 punti, seguito da Campu con 40,25 punti, Auriveu con 32,14 punti, Marina con 20,94 punti, Burgu con 14,66 punti e Cuventu con 13,81 punti mentre nella classifica degli sbandieratori è il sestiere Campu con 39,87 punti a ottenere la prima posizione, seguito da Ciassa con 34,63 punti, Auriveu 33,28 punti, Cuventu con 32,03 punti, Burgu con 27,01 punti e Marina con 25,67 punti. Nella classifica finale dell'Asteludo ottengono il primo posto ex equo, con 14 punti, i sestieri Campu e Ciassa, seguiti dal sestiere Auriveu con otto punti e a pari merito con 4 punti Cuventu, Marina e Burgu.

Nei giochi storici è la Marina a vincere il tiro alla fune degli uomini, seguito da Campu, Auriveu, Burgu, Cuventu e Ciassa. Conquista il tiro alla fune delle donne il Campu, seguito da Ciassa, Burgu, Marina, Cuventu e Auriveu. Si aggiudica la corsa con l'anello e il mosaico il sestiere Marina, seguito da Ciassa, Auriveu, Cuventu, Burgu e Campu. Secondo la classifica finale dei giochi storici quest'anno è il sestiere Marina a vincere, seguito da Campu, Ciassa, Auriveu, Burgu e Cuventu.

La regata storica, invece, è stata vinta dal Campu che ottiene 8 punti, seguito dal Burgu 6 punti, Marina 4 punti, Ciassa 3 punti, Auriveu 2 punti e Cuventu 1 punto. Per quanto riguarda la rievocazione storica per la tematica si è piazzato al primo posto Campu seguito da Ciassa, Marina, Burgu, Auriveu e Cuventu. Per la fedeltà storica è Ciassa, seguito da Campu, Marina, Burgu, Cuventu e Auriveu. Per l'interpretazione è Marina a vincere, seguito da Burgu, Campu, Ciassa, Cuventu e Auriveu. Per la scenografia arriva primo Campu, seguito a pari merito in seconda posizione da Burgu, Ciassa e Marina, da Cuventu e Auriveu. La classifica finale della rievocazione storica vede al primo posto Ciassa, seguito da Marina, Campu, Burgu, Auriveu e Cuventu. E' stato, perciò, il Campu a vincere l'edizione 2026 dell'Agosto Medievale, seguito da Ciassa, Marina, Burgu, Auriveu e Cuventu.

Per l'occasione si è svolta anche la premiazione dei migliori e più votati scatti che hanno partecipato al concorso fotografico proposto dal sestiere Campu per consentire a cittadini, e non solo, di immortalare momenti dell'Agosto Medievale. Un'iniziativa organizzata in memoria di Carlo Mazzarella per tutti 'Uccio'. Si è tenuta pure la premiazione del saggio d'arme dei sestieri e sono stati consegnati riconoscimenti e medaglie di ringraziamento per la collaborazione e la presenza al sindaco Flavio Di Muro, al vicesindaco Marco Agosta, agli assessori Tiziana Faedda e Adriano Catalano, all'assessore regionale Luca Lombardi, al senatore Gianni Berrino, alla polizia di Stato, alla polizia locale, alla Capitaneria di Porto, ai carabinieri, alla Protezione civile, alla Croce Rossa, all'Anget, all'associazione nazionale carabinieri, ad Antonella Didoné dei giochi storici, al presentatore Maurilio Giordana e a diverse associazioni cittadine.

L’evento è stato organizzato dall’Ente Agosto Medievale in collaborazione con il comune di Ventimiglia che sono soddisfatti per il gran numero di pubblico presente in ogni serata. La manifestazione è riuscita in totale sicurezza grazie al lavoro costante della Protezione civile, dell'Anget, dell'associazione nazionale carabinieri, della Croce Rossa, della polizia locale, della polizia di Stato e dei carabinieri.