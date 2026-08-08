Rievocazione e ambientazioni in abito storico, Ventimiglia torna indietro nel tempo con la Notte di Mediestate (Foto e video)

Rievocazione e ambientazioni in abito storico a Ventimiglia. Il centro storico torna indietro nel tempo con la Notte di Mediestate. Tante persone, cittadini e turisti, ieri sera sono rimasti affascinati dalle scenette recitate dai sei Sestieri nelle piazze del centro storico.

I presenti hanno potuto approfondire "Congiure e tradimenti nella contea di Ventimiglia (1418-1523)". Si sono ricordati "Il tradimento di Filippo Maria Visconti (1418)" portato in scena dal sestiere Marina sulla salita Mons. Daffra; "I giochi di potere di Giovanni I Grimaldi (1439)" messo in scena dal sestiere Burgu in piazza San Giovanni; "La cospirazione di Pomellina Fregoso (1457)" interpretato dal sestiere Ciassa in vico Saonese; "Il complotto dei Lascaris di Briga, Lamberto Grimaldi e Ludovico di Savoia (1475)" recitato dal sestiere Cuventu in piazza delle Erbe; "Il fratricidio di Luciano Grimaldi (1505)" portato in scena dal sestiere Auriveu in piazza Colletta e "La congiura di Andrea e Bartolomeo Doria (1523)" proposta dal sestiere Campu in piazza Rocchetta.

Animazioni, intrattenimenti musicali, spettacoli di danze e giocoleria, giochi storici, taberne e il mercato medievale con prodotti artigianali hanno animato il centro storico di Ventimiglia. Per l'occasione sono state proposte anche un'esposizione di antichi testi alla Biblioteca Aprosiana Fondo Antico, l'apertura delle chiese in collaborazione con la diocesi, una mostra di Art.e al centro culturale San Francesco e una visita guidata a tema al museo civico archeologico G. Rossi al Forte dell'Annunziata. L'evento, proposto in occasione del cinquantunesimo anniversario dell’Agosto Medievale dall’Ente Agosto Medievale in collaborazione con il comune di Ventimiglia, si è svolto in totale sicurezza grazie alla presenza della polizia, dei carabinieri, dell'associazione nazionale carabinieri, dalla Protezione civile e dalla Croce Rossa.

Questa sera, l'8 agosto, invece, andrà in scena la Notte delle Perseidi, rievocazione e ambientazione in abito storico nelle piazze del centro storico a cura dei sestieri. Un'ulteriore occasione per immergersi nel passato degustando piatti tipici locali con spettacoli e animazione.