Molini di Triora, il 10 agosto l'ultimo concerto estivo della Banda Pasquale Anfossi diretta da Vitaliano Gallo

Sarà Molini di Triora a ospitare lunedì 10 agosto l'ultimo concerto della programmazione estiva della Banda Musicale Pasquale Anfossi, diretta dal maestro Vitaliano Gallo. L'appuntamento è fissato alle 21.15 in piazza Nuova, dove la formazione musicale proporrà una serata all'insegna della grande musica e della tradizione bandistica. L'ingresso sarà libero e rappresenterà l'occasione per residenti e turisti di assistere a un concerto nel cuore del borgo della Valle Argentina. Un appuntamento che chiude il calendario estivo della Banda dopo una stagione ricca di impegni e iniziative.

Il programma della serata attraverserà epoche e generi diversi, con musiche di Giuseppe Verdi, Pietro Mascagni, Lorenzo Bartolucci e John Philip Sousa, oltre a brani di Lincke, Warren, Kern, Fain, Arlen, Kaempfert e Ricketts. Non mancheranno le pagine dedicate alla musica contemporanea e alle grandi colonne sonore, con Bernstein, Chiappa e Trovajoli, fino ad arrivare a Cutugno e Modugno. Un repertorio pensato per coinvolgere il pubblico attraverso melodie conosciute e composizioni capaci di mettere in evidenza le diverse anime della formazione. A dirigere i musicisti sarà, come detto, il maestro Vitaliano Gallo, direttore della Banda dal 2019.

L'impegno della formazione non si esaurirà però con il concerto di Molini di Triora. La Banda Pasquale Anfossi sarà infatti protagonista anche domenica 9 agosto, alle 21.15, a Santo Stefano al Mare, dove accompagnerà la processione della Festa Patronale. Un altro appuntamento profondamente legato alla tradizione dei centri del Ponente ligure, nel quale la musica bandistica continua a rappresentare un elemento importante delle celebrazioni religiose e della vita delle comunità. Due serate che testimoniano la continuità di un'attività che affonda le proprie radici in una storia lunga quasi due secoli.

Il 2026 rappresenta infatti un anno particolarmente significativo per la Banda Musicale Pasquale Anfossi. 270 anni fa, nel 1756, nasceva a Salisburgo Wolfgang Amadeus Mozart, mentre esattamente un secolo dopo, nel 1856, nasceva a Taggia la formazione musicale oggi intitolata a Pasquale Anfossi. All'epoca Taggia faceva parte del Regno di Sardegna, sotto la Casa Savoia, ed era inserita nella provincia di Nizza. Fin dai primi anni la Banda accompagnò le principali occasioni pubbliche e religiose, comprese le celebrazioni legate alle Feste per l'Incoronazione della Madonna.

La storia della formazione è legata a una tradizione musicale che, nel corso dei decenni, ha saputo conquistare l'apprezzamento della comunità e oltre i confini locali. "Il servizio dei musicanti era compensato dalla soddisfazione e dall'applauso dei compaesani", viene ricordato nella ricostruzione storica della Banda, a testimonianza del rapporto costruito nel tempo con il territorio. Concerti e servizi divennero sempre più numerosi e gli inviti arrivarono anche da altre località, compresa la vicina Francia. Una storia documentata anche dal Rev. Don Giacomo Roggeri, in una pubblicazione stampata dalla tipografia Pontrenièr di Genova.

Nonostante le difficoltà attraversate nel corso del Novecento, comprese due guerre mondiali, la Banda Pasquale Anfossi ha continuato a mantenere viva la propria attività, diventando anche un importante luogo di incontro. La musica ha rappresentato e rappresenta ancora oggi un punto di contatto capace di superare le differenze tra musicisti professionisti e non professionisti. Una caratteristica che ha permesso alla formazione di rinnovarsi nel tempo, mantenendo però saldo il legame con la propria storia e con la tradizione bandistica del Ponente. Un patrimonio culturale che continua a essere tramandato attraverso concerti, servizi e attività musicali.

Un impulso particolarmente importante arrivò dal 1967, quando la Banda conobbe una nuova fase di crescita, soprattutto sotto la conduzione del maestro Franco Chiappa. Nel corso degli anni la formazione ha consolidato il proprio ruolo nel panorama musicale locale, affrontando repertori differenti e portando la propria musica in numerose occasioni. Dal 2019 la direzione è affidata al maestro Vitaliano Gallo, che ha proseguito il percorso della Banda con un'attività capace di coniugare la tradizione con un repertorio più ampio e variegato.

Ora l'appuntamento è dunque fissato per lunedì 10 agosto alle 21.15 in piazza Nuova a Molini di Triora, per il concerto conclusivo della stagione estiva. Una serata a ingresso libero che offrirà al pubblico un viaggio musicale tra opera, musica sinfonica, marce, colonne sonore e canzone italiana. La Banda Pasquale Anfossi si prepara così a salutare gli appuntamenti estivi con una serata che vuole essere, ancora una volta, un incontro tra musica, storia e territorio.