Shopping, gusto e divertimento: domenica tornano Dianaffari e la Giornata Commerciale del Ribasso

Quella di domani sarà una giornata dedicata allo shopping, alle occasioni e al divertimento in due delle principali località della provincia di Imperia. Su iniziativa di Confcommercio tornano infatti due appuntamenti ormai tradizionali dell'estate: a Diano Marina si rinnova "Dianaffari", mentre a Bordighera è in programma la 45ª edizione della "Giornata Commerciale del Ribasso". Due manifestazioni pensate per animare i centri cittadini e coinvolgere residenti e turisti, con i commercianti pronti a proporre offerte e occasioni speciali. Una domenica all'insegna della convivialità, con negozi, bancarelle, iniziative per le famiglie, musica e proposte gastronomiche a fare da cornice alle attività commerciali.

A Diano Marina, dalle 8 fino a mezzanotte, il centro cittadino si trasformerà in un grande mercato a cielo aperto con "Dianaffari", organizzato da Confcommercio con il patrocinio del Comune. Lo slogan scelto per questa edizione è "Un mare di occasioni e di festa", un invito a vivere la città per un'intera giornata tra shopping e intrattenimento. I commercianti locali proporranno sconti e occasioni irripetibili rivolti sia ai residenti sia ai numerosi turisti presenti in questi giorni sulla Riviera. Le vie del centro saranno animate da un programma pensato per un pubblico di tutte le età, con iniziative capaci di affiancare agli acquisti anche momenti di svago e socialità.

Non mancheranno infatti la Piazza del Gusto, dedicata alle proposte gastronomiche, e uno spazio riservato all'artigianato artistico. Particolare attenzione sarà rivolta alle famiglie, con animazione e intrattenimento diffusi nelle vie del centro e lo Spazio Bimbi, pensato specificamente per i più piccoli. Qui saranno organizzati giochi e attività di animazione a cura di Fem Spettacoli. L'obiettivo è trasformare il cuore di Diano Marina in un luogo di incontro e festa, accompagnando la giornata di shopping con iniziative capaci di coinvolgere grandi e bambini. La manifestazione proseguirà fino a tarda sera, offrendo così anche la possibilità di vivere il centro cittadino nelle ore serali.

Contemporaneamente, a Bordighera, torna uno degli appuntamenti commerciali più longevi e attesi dell'estate ponentina: la "Giornata Commerciale del Ribasso", giunta quest'anno alla sua 45ª edizione. Promossa da Confcommercio con il patrocinio del Comune, la manifestazione si svolgerà dalle 8 alle 20 all'interno dell'isola pedonale del centro città. Per tutta la giornata il cuore di Bordighera sarà dedicato allo shopping all'aperto, con vetrine e banchi dei commercianti locali pronti ad accogliere residenti e visitatori. Una formula ormai consolidata che permette di passeggiare nel centro cittadino in un'atmosfera di festa, approfittando delle occasioni proposte dalle attività commerciali.

Anche a Bordighera, però, il commercio sarà soltanto uno degli ingredienti della giornata. Ad accompagnare la manifestazione ci sarà musica in filodiffusione, pensata per creare una colonna sonora lungo le vie dell'isola pedonale. Spazio anche ai sapori con la speciale Isola del Gusto, dove sarà possibile assaporare alcune delle prelibatezze della tradizione locale e altre proposte gastronomiche. Due appuntamenti diversi nella formula e negli orari, ma accomunati dalla volontà di valorizzare il commercio e i centri cittadini attraverso una giornata di festa. Domenica, quindi, sarà l'occasione per vivere Diano Marina e Bordighera tra acquisti, sapori, animazione e iniziative dedicate a residenti e turisti.