Bordighera, il concerto de Le Tre Sorelle chiude la rassegna Touscouleurs

Voci, strumenti popolari e sonorità del Sud Italia e del Mediterraneo. Il concerto de Le Tre Sorelle chiude la XVII edizione della rassegna Touscouleurs a Bordighera.

L'appuntamento è in programma lunedì 10 agosto alle 21.30 nell'ex chiesa Anglicana. Voci, strumenti popolari e percussioni accompagneranno il pubblico in un percorso che attraversa repertori antichi e contemporanei tra racconti, ritmi e sonorità legate alla cultura mediterranea.

"Un viaggio musicale tra tradizione, ricerca e culture che si incontrano, nella suggestiva cornice dell'ex chiesa Anglicana" - dicono gli organizzatori - "L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria".