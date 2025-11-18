Sanremo investe oltre 56mila euro nella promozione turistica: approvata nuova campagna internazionale per il periodo natalizio

La Giunta comunale di Sanremo ha approvato all’unanimità un pacchetto di iniziative strategiche per il rilancio e la valorizzazione dell’immagine turistica della città, per un importo complessivo di 56.240 euro. Le misure, esaminate e condivise durante il Tavolo del Turismo del 22 ottobre 2025, mirano a rafforzare la presenza di Sanremo sui mercati italiani ed europei e a sostenere uno dei settori identitari del territorio: la floricoltura.

Il principale intervento deliberato riguarda la realizzazione di una nuova campagna di comunicazione e marketing, dal valore di 51.240 euro, destinata alla promozione della città nel periodo natalizio. L’azione pubblicitaria sarà diffusa per un mese, a partire dalla fine di novembre, in Nord Italia, Francia, Svizzera e Germania, e avrà l’obiettivo di valorizzare gli eventi e le eccellenze cittadine attraverso diversi canali: testate giornalistiche e redazionali online, clip video e banner pubblicitari, servizi radiofonici e televisivi ed articoli su carta stampata. Di questa somma, 48.800 euro saranno finanziati tramite l’imposta di soggiorno, mentre 2.440 euro saranno a carico dell’Assessorato al Turismo.

E' stata inoltre approvata l’erogazione di un contributo di 5.000 euro all’Ancef, per sostenere la partecipazione alla Fiera Myplant 2025 di Dubai. Il progetto prevede uno stand personalizzato dedicato alla promozione della floricoltura sanremese, con materiali informativi, brochure e video che mettono in risalto il Fiore di Sanremo, simbolo identitario del territorio e prodotto di eccellenza riconosciuto anche all’estero. Le iniziative rientrano nel quadro delle politiche turistiche delineate dalle Linee programmatiche di mandato 2024-2029 e dal Documento Unico di Programmazione. Il Comune conferma così l’impegno a valorizzare il territorio in sinergia con associazioni di categoria e operatori del settore, anche in coerenza con il Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria, che prevede il coinvolgimento degli stakeholder nell’utilizzo dell’imposta di soggiorno.