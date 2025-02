Orientamenti Dreamers sbarca a Sanremo: un evento speciale per i giovani durante il Festival (Foto e video)

Presentata a Sanremo la 30sima edizione di Orientamenti Dreamers, che sbarca al Festival per un’edizione speciale. Nella Sala degli Specchi di Palazzo Bellevue si è tenuta la presentazione dell'evento organizzato da Regione Liguria, che vedrà in programma per venerdì 14 febbraio, dalle 9.30 alle 12.30 al teatro del Cinema Centrale, l'incontro organizzato in città.

A illustrarne il contenuto l’assessore alla Programmazione del Fondo Sociale Europeo Marco Scajola: "Orientamenti compie 30 anni. È un grande contenitore per i giovani dedicato all'informazione. Siamo già stati a Sanremo durante il Festival e ci saremo anche venerdì 14. Sarà un momento di incontro e di riflessione. Avremo poi momenti per ridere e sorridere, unendo divertimento e conoscenza, grazie anche a ospiti di pregio. L'obiettivo è orientare. Non vogliamo condizionare, ma ai ragazzi servono informazioni, strumenti per sapere cosa c'è intorno a loro".

Alle parole dell'assessore fanno eco quelle del sindaco di Sanremo Alessandro Mager: "Il festival non è solo canoro, ma anche un contenitore per altre realtà, in questo caso una consolidata di Regione Liguria. Un aspetto collaterale è poi quello dell'occupazione, anche temporanea, che permette anche di indicare ai giovani un potenziale futuro nel mondo del lavoro".

Intervenuti alla presentazione anche l'assessore al turismo Alessandro Sindoni: "I sogni vanno coltivati, potrete incontrare chi li ha realizzati. Sono sognatori che hanno coltivato un sogno e hanno faticato per arrivarci. Con la Regione si offre un'opportunità di vedere le occasioni che la nostra terra dà. Ai ragazzi dico di divertirsi, e sottolineo che è bello che il Festival si allarghi anche ad altri settori. Questi sono momenti unici, importanti per capire come approcciarsi al mondo del lavoro".

“Dal 1995 Orientamenti rappresenta, per i giovani liguri, il modo migliore per scegliere il loro futuro – commenta l’assessore alla Formazione di Regione Liguria Simona Ferro - Anche a Sanremo, nel secondo appuntamento del ricco palinsesto di Orientamenti, saranno protagonisti i nostri testimonial: veri ‘dreamers’ che con intuito, costanza, impegno e passione sono stati capaci di realizzare il loro sogno”.

Presenti inoltre alcuni rappresentanti delle scuole del territorio.

Oltre 400 gli studenti coinvolti, provenienti dalle scuole superiori e dagli istituti di istruzione e formazione professionale della provincia che avranno l’occasione di ascoltare le testimonianze lavorative e di vita dei ‘Dreamers’ dal mondo, dello sport, dello spettacolo e del giornalismo.

A presentare l’evento sarà lo youtuber Samuele Maragliano, in arte SamuMara. Sul palco del Cinema Centrale si alterneranno: Gli Autogol, trio di youtuber, imitatori e conduttori radiofonici di fama nazionale, Martina Maltagliati, giornalista Mediaset, Amanda Embriaco, canoista paralimpica.

Tra le eccellente di Orientamenti anche l'astronauta Paolo Nespoli, che ha aperto a Genova l'edizione 2025.