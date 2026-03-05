SìAmo Camporosso: "Rifiuti abbandonati nel bosco e ai margini della strada, situazione di degrado a Magauda" (Foto)

"Le immagini documentano le condizioni in cui versa l’area boschiva adiacente al punto di raccolta rifiuti in frazione Magauda. Rifiuti abbandonati nel bosco, accumulati ai margini della strada, con evidente danno al decoro e potenziale rischio ambientale" - dicono i consiglieri comunali di minoranza Maurizio Morabito, Marco Bertaina e Domenica Arsì - "Non è la prima segnalazione che viene fatta su questa situazione ma il problema continua a ripresentarsi. I residenti della zona pagano regolarmente la Tari come tutti gli altri cittadini e hanno diritto a un servizio adeguato e a un territorio curato".