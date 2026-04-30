Sanremo, bilanci 2025 in attivo per Casinò Spa e Amaie Energia: il sindaco Mager esprime soddisfazione alle assemblee dei soci

Si sono svolte questa mattina le assemblee dei soci di Casinò Spa e di Amaie Energia e Servizi Srl., convocate per l’approvazione dei rispettivi bilanci d’esercizio. Alle sedute ha partecipato il sindaco Alessandro Mager, che ha espresso soddisfazione per i traguardi raggiunti dalle due società partecipate. Entrambe hanno chiuso l’esercizio con bilanci solidi e in attivo, confermando l’efficacia delle strategie gestionali e del lavoro svolto.

Per quanto riguarda la Casa da Gioco, il bilancio 2025 si è chiuso con numeri di grande rilievo: 58 milioni e 700 mila euro di introiti lordi dai giochi e un utile d’esercizio di 7 milioni e 800 mila euro, a conferma di una gestione economica e finanziaria virtuosa. Il 2025 ha visto la casa da gioco protagonista anche sul piano mediatico e culturale. A inizio anno ha ospitato la trasmissione Rai Sarà Sanremo, seguita da un’altra importante produzione televisiva durante la settimana del Festival. Nel corso dell’anno il Teatro del Casinò ha accolto oltre 300 spettacoli, tra cui una serata speciale del Montecarlo Film Festival il 13 novembre. All’evento hanno partecipato numerosi volti noti dello spettacolo: Ezio Greggio, Massimo Boldi, Franco Nero, Teresa Riott e Mădălina Ghenea. Tra le iniziative culturali spicca la mostra omaggio a Ranieri III di Monaco, inaugurata dal figlio Alberto II di Monaco, che ha rafforzato il rapporto di collaborazione tra Sanremo e il Principato.

Il bilancio culturale del 2025 conta inoltre:

oltre 12 spettacoli con eventi VIP al Roof Garden,

40 cene di gala legate a manifestazioni ludiche, sportive e associative,

50 eventi culturali, tra cui le cerimonie del Premio Letterario Casinò di Sanremo Antonio Semeria.

Parallelamente, Amaie Energia ha archiviato il 2025 con un utile netto di circa 635 mila euro. Il dato conferma il percorso di crescita e sviluppo che la società sta portando avanti, consolidando il proprio ruolo nei servizi di pubblica utilità.

"Il Casinò – dichiara il sindaco Alessandro Mager – continua a rappresentare un motore fondamentale per il nostro territorio non solo sotto il profilo turistico e culturale ma anche come risorsa economica per la comunità. Questi risultati dimostrano come le strategie di rilancio abbiano garantito il pieno consolidamento della Casa da Gioco. Anche per Amaie Energia viene registrato un bilancio positivo, che valorizza il percorso di crescita intrapreso. L’azienda sta rispondendo con efficacia alle grandi sfide attuali, legate allo sviluppo industriale e al PNRR, come dimostrano anche lo stato di avanzamento dei lavori legati ai 18 milioni di euro di investimento nel Mercato dei Fiori e le nuove ecoisole che stanno sensibilmente migliorando il servizio di igiene urbana".

Il sindaco ha concluso i propri interventi rivolgendo un ringraziamento ai presidenti di Casinò e Amaie Energia, ai rispettivi consigli di amministrazione e a tutto il personale delle due società per l’impegno quotidiano.