Sanremo, incontro con il giornalista Luca Misculin in Piazza Cassini

Come si organizza una rassegna stampa? Com’è la vita a bordo di una nave impegnata nel soccorso dei migranti? E ancora: come nasce un podcast sulla Resistenza?

A queste e molte altre domande risponderà il giornalista e scrittore Luca Misculin, protagonista dell’incontro in programma giovedì 7 maggio alle ore 20:30 in Piazza Cassini 10/11 a Sanremo.

Misculin, giornalista che si occupa principalmente di migrazioni, Europa e storie del Mediterraneo, negli ultimi anni ha approfondito anche il tema della Resistenza italiana attraverso diversi progetti editoriali e podcast. Tra questi figurano “La nave”, “La fine del mondo”, “L’invasione” e “Una mattina”, oltre alla conduzione del weekend di Morning e, più saltuariamente, di Prima pagina su Radio 3.

Per Einaudi ha pubblicato il libro “Mare aperto. Storia umana del Mediterraneo centrale”, un lavoro che racconta il mare non solo come confine geografico ma come spazio umano e storico complesso.