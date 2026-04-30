Amaie Energia chiude il 2025 in utile e punta su investimenti e sviluppo strategico per il 2026 a Sanremo

Amaie Energia e Servizi archivia il bilancio 2025 con risultati positivi, confermando un percorso di crescita e consolidamento e preparando il terreno a un 2026 all’insegna degli investimenti e dello sviluppo industriale. Il presidente Sergio Tommasini evidenzia come l’azienda abbia saputo mantenere stabilità in un contesto complesso: “Il bilancio 2025 conferma la solidità della nostra azienda – con un utile netto superiore a 635 mila euro e un margine operativo lordo oltre i 2,5 milioni di euro”. Numeri che testimoniano un’organizzazione capace di garantire equilibrio economico e continuità operativa.

Il 2025 si caratterizza come un anno di stabilità e rafforzamento del modello organizzativo per Business Unit, con un miglioramento dell’efficienza gestionale nei servizi pubblici locali. Il settore dell’igiene urbana si conferma il pilastro economico, mentre contribuiscono positivamente anche il mercato dei fiori, le centraline idroelettriche e il Parco Costiero. Il volume d’affari raggiunge circa 40 milioni di euro, segnando una crescita del +22,6% rispetto al 2021. Guardando al futuro, il 2026 rappresenta un passaggio chiave: “Stiamo entrando in una fase di sviluppo industriale importante – prosegue Tommasini – sostenuta da un significativo piano di investimenti orientato all’innovazione e alla sostenibilità”. Il budget prevede un valore della produzione vicino ai 40 milioni di euro e un risultato positivo di circa 256 mila euro, in un’ottica prudenziale legata all’avvio dei nuovi progetti.

Tra gli interventi principali spiccano il progetto di riqualificazione del Mercato dei Fiori, con investimenti superiori ai 17 milioni di euro, destinato a trasformarlo in un hub strategico per il comparto florovivaistico. Previsti anche il potenziamento del servizio di igiene urbana con nuove infrastrutture e la valorizzazione del Parco Costiero attraverso nuovi servizi. Il piano è sostenuto da una struttura finanziaria solida, che combina fondi pubblici – tra cui oltre 7 milioni dal PNRR – aumento di capitale del Comune di Sanremo e accesso al credito, garantendo equilibrio e sostenibilità nel medio periodo.

Sulla gestione finanziaria interviene anche la responsabile amministrazione e finanza Raffaella Fenoglio: “Sarà fondamentale una gestione attenta della liquidità nel triennio 2026-2028, ma confidiamo nella solidità del modello aziendale e nella capacità di affrontare questa fase di trasformazione”. Il Consiglio di Amministrazione ribadisce infine la visione strategica: “Amaie Energia e Servizi si conferma una realtà solida e proiettata verso il futuro, impegnata a creare valore per la comunità integrando efficienza economica, innovazione e sostenibilità ambientale”.