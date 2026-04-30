Taggia, rendiconto approvato ma l’opposizione vota contro: “Conti in ordine, ma mancano risultati concreti”

Il rendiconto 2025 passa in Consiglio comunale, ma non senza polemiche. Tra i voti contrari c’è quello di Giuseppe Federico, che contesta non tanto la correttezza tecnica dei conti, quanto l’assenza di risposte concrete sui problemi della città.

“Non mettiamo in discussione la correttezza tecnica dei conti – spiega – ma i cittadini si aspettano di vedere risultati concreti. E oggi questi risultati, su alcuni temi fondamentali, non sono ancora evidenti”. Il nodo, secondo l’esponente politico, è tutto nella relazione di gestione che accompagna il rendiconto: un documento che dovrebbe raccontare non solo quanto è stato speso, ma anche quali effetti quelle risorse hanno prodotto sul territorio.

“La relazione dovrebbe spiegare chiaramente cosa è stato fatto e con quali effetti sulla città. Ci dice quanto abbiamo speso, ma non come quella spesa abbia prodotto valore e in che modo abbia migliorato la percezione dei servizi da parte dei cittadini”.

Nel mirino finiscono alcune delle principali criticità già segnalate nei mesi scorsi: decoro urbano, viabilità, parcheggi, gestione dei rifiuti e sicurezza. “Restano tra le principali preoccupazioni dei cittadini – sottolinea Federico – ma dal rendiconto non emerge se e come questi problemi siano stati affrontati e risolti”.

Un altro capitolo riguarda le opere pubbliche, con particolare riferimento al progetto Park 24 nell’area dell’ex stazione di Arma di Taggia. “Si tratta di un intervento importante ed indispensabile, ma permangono molti dubbi sui tempi e sul completamento del progetto. E la relazione non fornisce informazioni sullo stato di avanzamento, sulle criticità tecniche o finanziarie e sulle soluzioni”.

Da qui una critica più ampia alla capacità dell’amministrazione di trasmettere una visione di sviluppo. “Chiunque legga questo rendiconto – cittadini, associazioni di categoria, operatori economici o potenziali investitori – non capisce se il Comune sia realmente attrattivo e se esista una strategia per il territorio”.

Il giudizio finale è netto: “Il problema non è nei numeri, ma nella loro interpretazione. Se i conti sono in ordine, questo dovrebbe tradursi in una città più curata, servizi più efficienti e opere che avanzano con tempi certi. Oggi, invece, molte criticità restano aperte”.

Da qui la richiesta politica: “Il rendiconto non è solo un documento per addetti ai lavori, ma lo strumento con cui si rende conto ai cittadini delle promesse fatte e dei risultati ottenuti. Servono più chiarezza e più concretezza: meno numeri astratti e più risposte sui problemi reali della città”.