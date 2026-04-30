“Bordighera città giardino”, l’idea della lista del candidato sindaco Marzia Baldassarre

"Bordighera città giardino non è un semplice slogan turistico ma un’identità scolpita nel microclima della Riviera di Ponente", la pensano così i candidati di 'Bordighera Domani' che nel programma vogliono tutelare il patrimonio, nato dall’incontro tra una natura esuberante e l’eleganza dell’architettura ottocentesca.

I giardini della Città delle Palme non sono semplici spazi verdi ma luoghi che raccontano la storia della città, della sua apertura internazionale e della sua tradizione botanica. "La nostra città si appresta oggi a vivere una metamorfosi necessaria. La sfida non è più soltanto conservativa ma strategica" – spiega Marzia Baldassarre, candidato sindaco di 'Bordighera Domani' – "Vogliamo trasformare il verde da decoro episodico a sistema infrastrutturale capace di generare valore economico, culturale e sociale. Il fulcro di questa rinascita inizia dalla consapevolezza che la bellezza di Bordighera non è casuale. Fu la luce cristallina a stregare Claude Monet nel 1884 spingendolo a catturare sulle tele la 'magia dell’azzurro' e l’intrico delle palme. Quel legame tra arte e paesaggio oggi deve diventare un’esperienza tangibile. Il progetto del Giardino Monet mira a creare un percorso immersivo dove il visitatore possa confrontare la veduta reale con l’opera dell’impressionista, supportato da tecnologie digitali e contenuti multilingue, posizionando la città nel circuito del turismo artistico internazionale".

Parallelamente 'Bordighera Domani' pensa anche al pieno recupero dei Giardini Winter che rappresenta il ritorno alle radici della botanica europea: "L’eredità di Ludwig Winter, che rese Bordighera la capitale delle palme, necessita di una gestione scientifica: sostituzione delle essenze compromesse, manutenzione dei percorsi storici e un’attività informativa che ne sveli il valore collezionistico. Se i Giardini Winter sono l'anima scientifica, i Giardini Lowe e la Pineta ne sono l’anima civile. Qui, l’obiettivo è la vivibilità quotidiana: nuove aree ombreggiate, illuminazione sicura e arredi urbani di qualità per restituire questi spazi alle famiglie e agli eventi culturali. Tuttavia, una visione d'insieme richiede un cambio di metodo gestionale".

"Il passaggio cruciale – affermano da 'Bordighera Domani' - è l'abbandono della logica dell'emergenza a favore di una manutenzione programmata. Attraverso un censimento capillare del patrimonio verde, dalle alberature stradali agli impianti di irrigazione, la città potrà dotarsi di un piano annuale che riduca gli sprechi e ottimizzi le risorse. Scegliere specie coerenti con il clima mediterraneo significa investire nella sostenibilità a lungo termine, garantendo una città curata 365 giorni l'anno".

Per 'Bordighera Domani', insomma, integrare questi luoghi in una rete coordinata, una vera "Museum En Plein Air", permetterà alla città di competere con le grandi mete del turismo lento e botanico: "Non si tratta di inventare un futuro nuovo ma di onorare un passato illustre con strumenti moderni, rendendo il verde il filo conduttore di una qualità della vita superiore, tanto per il cittadino quanto per il viaggiatore globale".