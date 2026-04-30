ELEZIONI AMMINISTRATIVE BORDIGHERA
 / Politica

Politica | 30 aprile 2026, 08:21

“Bordighera città giardino”, l’idea della lista del candidato sindaco Marzia Baldassarre

La proposta del gruppo civico 'Bordighera Domani'

“Bordighera città giardino”, l’idea della lista del candidato sindaco Marzia Baldassarre

“Bordighera città giardino” è l’idea del gruppo civico 'Bordighera Domani', a sostegno del candidato sindaco Marzia Baldassarre.

"Bordighera città giardino non è un semplice slogan turistico ma un’identità scolpita nel microclima della Riviera di Ponente", la pensano così i candidati di 'Bordighera Domani' che nel programma vogliono tutelare il patrimonio, nato dall’incontro tra una natura esuberante e l’eleganza dell’architettura ottocentesca.

I giardini della Città delle Palme non sono semplici spazi verdi ma luoghi che raccontano la storia della città, della sua apertura internazionale e della sua tradizione botanica. "La nostra città si appresta oggi a vivere una metamorfosi necessaria. La sfida non è più soltanto conservativa ma strategica" – spiega Marzia Baldassarre, candidato sindaco di 'Bordighera Domani' – "Vogliamo trasformare il verde da decoro episodico a sistema infrastrutturale capace di generare valore economico, culturale e sociale. Il fulcro di questa rinascita inizia dalla consapevolezza che la bellezza di Bordighera non è casuale. Fu la luce cristallina a stregare Claude Monet nel 1884 spingendolo a catturare sulle tele la 'magia dell’azzurro' e l’intrico delle palme. Quel legame tra arte e paesaggio oggi deve diventare un’esperienza tangibile. Il progetto del Giardino Monet mira a creare un percorso immersivo dove il visitatore possa confrontare la veduta reale con l’opera dell’impressionista, supportato da tecnologie digitali e contenuti multilingue, posizionando la città nel circuito del turismo artistico internazionale".

Parallelamente 'Bordighera Domani' pensa anche al pieno recupero dei Giardini Winter che rappresenta il ritorno alle radici della botanica europea: "L’eredità di Ludwig Winter, che rese Bordighera la capitale delle palme, necessita di una gestione scientifica: sostituzione delle essenze compromesse, manutenzione dei percorsi storici e un’attività informativa che ne sveli il valore collezionistico. Se i Giardini Winter sono l'anima scientifica, i Giardini Lowe e la Pineta ne sono l’anima civile. Qui, l’obiettivo è la vivibilità quotidiana: nuove aree ombreggiate, illuminazione sicura e arredi urbani di qualità per restituire questi spazi alle famiglie e agli eventi culturali. Tuttavia, una visione d'insieme richiede un cambio di metodo gestionale".

"Il passaggio cruciale – affermano da 'Bordighera Domani' - è l'abbandono della logica dell'emergenza a favore di una manutenzione programmata. Attraverso un censimento capillare del patrimonio verde, dalle alberature stradali agli impianti di irrigazione, la città potrà dotarsi di un piano annuale che riduca gli sprechi e ottimizzi le risorse. Scegliere specie coerenti con il clima mediterraneo significa investire nella sostenibilità a lungo termine, garantendo una città curata 365 giorni l'anno".

Per 'Bordighera Domani', insomma, integrare questi luoghi in una rete coordinata, una vera "Museum En Plein Air", permetterà alla città di competere con le grandi mete del turismo lento e botanico: "Non si tratta di inventare un futuro nuovo ma di onorare un passato illustre con strumenti moderni, rendendo il verde il filo conduttore di una qualità della vita superiore, tanto per il cittadino quanto per il viaggiatore globale".

News collegate:
 Una città con più servizi per turisti e animali domestici, la lista del candidato sindaco Marzia Baldassarre punta a una 'Bordighera Pet Friendly' - 29-04-26 07:15
 Bordighera in Fiore, la lista del candidato sindaco Marzia Baldassarre punta a trasformare la Festa della Mamma in un evento identitario e permanente - 28-04-26 09:31
 Bordighera, sorteggiato l’ordine delle liste: cinque candidati sindaco in corsa verso il voto di maggio - 26-04-26 17:21
 Bordighera Domani punta su ascolto e partecipazione: il progetto di Baldassarre per una città più vicina ai cittadini - 26-04-26 14:40
 “Bordighera Domani” deposita la lista per le elezioni di maggio, la corsa verso il Comune entra nel vivo tra confronti e dialogo con la cittadinanza - 24-04-26 07:01
 Villa Regina Margherita, la candidata sindaco a Bordighera Marzia Baldassarre: "Vogliamo affidare la gestione a realtà di grande pregio" - 23-04-26 14:30
 Bordighera e i giovani, ascolto e partecipazione al centro: il progetto di Baldassarre per coinvolgere davvero le nuove generazioni - 22-04-26 07:21
 Sicurezza urbana: il piano di “Bordighera Domani” tra controlli, tecnologia e partecipazione - 20-04-26 08:14
 Bordighera, Baldassarre replica alle accuse: “Mistificazione della realtà, polemica senza fondamento” - 19-04-26 17:09
 Bordighera, Baldassarre lancia la sfida della cultura: “Non solo eventi, ma identità e sviluppo per dodici mesi l’anno” - 19-04-26 08:55
 Santuario Pelagos, Bordighera Domani: "Nuove iniziative di salvaguardia dei cetacei" - 16-04-26 07:41
 Bordighera destinazione internazionale: la visione di Bertaina tra identità, qualità e turismo tutto l’anno - 15-04-26 12:11
 Bordighera città giardino, Baldassarre: "Il verde come investimento strategico, non più un costo" - 13-04-26 12:11
 Bordighera Domani si presenta: "Siamo uniti e pronti per amministrare la città" (Foto e video) - 12-04-26 19:21
 Ripartire da imprese e commercio, Bordighera Domani: “Meno ostacoli, più crescita” - 10-04-26 07:51
 Elezioni amministrative 2026, Bordighera Domani presenta i candidati consiglieri - 09-04-26 18:47
 'Bordighera Domani' punta su ambiente, spiagge pulite e aree smoking free: il piano green di Marzia Baldassarre - 09-04-26 07:45
 Progetto 'Bordighera Giovani': ascolto, spazi e opportunità per costruire il futuro con le nuove generazioni - 08-04-26 07:24
 Fare squadra per crescere: Bordighera Domani scommette su sport, inclusione e innovazione (Foto) - 07-04-26 07:11
 E' una donna il candidato sindaco della lista civica “Bordighera Domani”: Marzia Baldassarre (Foto e video) - 31-03-26 11:45
 Elezioni amministrative 2026, scelto il candidato sindaco di Bordighera Domani - 26-03-26 17:11
 "Cambiare prospettive per scoprire nuove direzioni", spunta 'Obiettivo Bordighera' - 03-03-26 17:48
 Un punto d’ascolto e di incontro, Bordighera Domani inaugura il point elettorale (Foto e video) - 21-02-26 17:15
 Elezioni amministrative 2026, svelati i candidati ufficiali della lista civica Bordighera Domani (Foto e video) - 20-02-26 07:08
 Elezioni amministrative 2026, Bordighera Domani: "E’ l’ascolto dei cittadini la priorità" (Foto)  - 12-02-26 07:05
 "Un caffè con voi", momento di confronto e ascolto con Bordighera Domani (Foto) - 09-02-26 10:47
 Bordighera, primo appuntamento ufficiale per “Bordighera Domani”: avvio della campagna elettorale tra i cittadini (Foto) - 08-02-26 09:38
 Elezioni amministrative 2026, spunta una nuova lista: Bordighera Domani (Foto) - 07-02-26 07:14

I.P.E.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MAGGIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium