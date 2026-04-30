Regione, via libera all'OCM Vino. Assessore Piana: "Un sostegno concreto alle imprese vitivinicole"

“La Regione Liguria conferma il proprio impegno a fianco delle imprese vitivinicole attivando anche per l’annualità 2026-2027 la misura ‘Investimenti’ dell’OCM Vino, uno strumento strategico che si distingue per efficacia e rapidità”. Così l’assessore all’Agricoltura Alessandro Piana, a seguito dell’approvazione in Giunta del provvedimento che mette a disposizione 289 mila euro di risorse comunitarie.

“Parliamo di una misura particolarmente apprezzata dalle aziende – prosegue Piana – perché consente tempi rapidi di accesso ai contributi e permette interventi immediati per l’ammodernamento delle strutture produttive. Dall’acquisto di macchinari e attrezzature fino al miglioramento dei processi di lavorazione, stoccaggio e commercializzazione, l’OCM vino rappresenta un’opportunità concreta per aumentare competitività ed efficienza”.

Un’attenzione particolare è rivolta alle produzioni di qualità: “La misura – sottolinea l’assessore – favorisce in modo significativo le aziende con produzioni a denominazione DOP e IGP, contribuendo a rafforzare il valore identitario e commerciale del vino ligure sui mercati”.

Importante anche il sostegno alle nuove generazioni: “Abbiamo voluto inserire criteri di priorità che premiano i giovani imprenditori agricoli. È fondamentale accompagnare il ricambio generazionale in un settore che rappresenta un’eccellenza del nostro territorio, offrendo strumenti concreti per investire e innovare”.

La Regione Liguria procederà ora con la definizione annuale dei bandi attuativi, garantendo continuità a uno strumento che negli anni ha dimostrato grande capacità di risposta alle esigenze delle imprese.